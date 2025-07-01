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İBB’den Kömürcüoda Tesisi'ne ilişkin açıklama!

İBB’den Kömürcüoda Tesisi'ne ilişkin açıklama!

1.07.2025 11:26:00
Güncellenme:
ANKA
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İBB’den Kömürcüoda Tesisi'ne ilişkin açıklama!

İBB, Şile Karakiraz Mahallesi’ndeki Kömürcüoda Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne ilişkin "Ultrafiltrasyon ve nanofiltrasyon sistemleriyle donatılan bu tesis, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli tesislerinden biridir ve hiçbir atık su arıtılmadan bırakılmamaktadır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iştiraki İSTAÇ tarafından işletilen Kömürcüoda Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne yönelik iddialara ilişkin yapılan açıklamada, çevre ve halk sağlığını esas alan bir yönetim anlayışıyla hareket edildiği ifade edildi.

Tesis bünyesinde oluşan çöp sızıntı suyunun, 2024 yılında devreye alınan ve 4.000 metreküp/gün kapasiteli ileri arıtma tesisi ile arıtıldığı belirtilen açıklamada, "Ultrafiltrasyon ve nanofiltrasyon sistemleriyle donatılan bu tesis, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli tesislerinden biridir ve hiçbir atık su arıtılmadan bırakılmamaktadır" denildi.

“BAKANLIK TARAFINDAN ANLIK OLARAK İZLENİYOR”

İBB, arıtma sürecinin İstanbul İl Çevre Müdürlüğü denetiminde, 7/24 online izleme sistemleriyle yürütüldüğünü belirterek, "Deşarj edilen su, düzenli analizlerle kontrol edilmekte; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da süreci çevrimiçi sistemler aracılığıyla izlemektedir" açıklamasını yaptı.

“KARAKİRAZ DERESİ’NDE KİRLİLİK TESPİT EDİLMEDİ”

Bazı çevrelerde gündeme gelen Karakiraz Deresi’ndeki kirlilik ve kötü koku iddialarının titizlikle incelendiği kaydedilen açıklamada, “Çevreye zarar verecek herhangi bir deşarj tespit edilmemiştir. Ancak vatandaşlarımızın hassasiyetini önemsiyor; saha kontrollerimizi sıklaştırıyor, bölge halkıyla iletişimi artırarak sürdürüyoruz” ifadeleri yer aldı.

“YATIRIMLARIMIZ BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA SÜRECEK”

İBB, çevre yatırımlarında şeffaflık, bilimsel veriler ve yerel katılım esaslarını önceliklendirdiklerini belirterek, kamuoyuna saygılarını sundu.

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