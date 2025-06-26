İBB’den yeni 'yalanlar ve gerçekler' açıklaması: 'Kupon daire' iddiasına yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “KİPTAŞ tarafından CHP’li delegelere 100 daire verildi” iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

“Kupon daire yalanı” başlığı altında yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Yalan: KİPTAŞ tarafından 'CHP’li delegelere 100 daire verildi' yalanı

Gerçek: KİPTAŞ Pendik Arkatlı Evler projesi bir sosyal konut projesi olmayıp 'Hasılat Paylaşımı' usulü ile gerçekleştirilen bir 'Kaynak Geliştirme Projesi'dir.

Projedeki satışların başlayacağı, 20 Kasım 2021 tarihinden itibaren sosyal medyada, basın-yayın organlarında ve açıkhava reklam mecralarında duyurulmuştur. Satış fiyatları bağımsız değerleme firmaları tarafından yapılan ekspertiz raporları baz alınarak ve piyasa koşulları gözetilerek sözleşme gereği yüklenici tarafından belirlenmiş ve KİPTAŞ tarafından onaylanmıştır. Ekspertiz raporlarının ortalama yüzde 25 üzerinde belirlenen ilk fiyatlarla 11 Aralık 2021 tarihinde başlayan satışlar, proje alanındaki satış ofisinden herkese açık şekilde yapılmıştır.

Yüklenici tarafından fiyatları ve satış koşulları belirlenen ilk 350 dairenin satışı, etaplar halinde yürütülmüş olup ilk etap satışlarının kısa sürede tamamlanması üzerine her etap satışı öncesinde satış fiyatlarına zam yapılarak satış işlemleri 7 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Bu satışların, yaklaşık 1,5 yıl sonra 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan Kurultay ile ilişkilendirilmesi kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. İBB iştiraki KİPTAŞ bugüne kadar hayata geçirdiği projelerde konut sahibi olan tüm vatandaşlar, piyasa koşulları ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda kazançlı çıkmıştır. Türkiye’de son 5 yıl içerisinde özellikle projeye ait satışların başladığı dönemde emlak fiyatlarında yaşanan ani artışlar dikkate alındığında, bazı basın-yayın organlarında yer verilen 'değerin altında satış' iddiaları tümüyle çarpıtılmış, yanlı ve kötü niyetlidir.

KİPTAŞ, projelerinin tüm satış işlemlerini resmi ve denetlenebilir belgelere dayandırmakta olup, hiçbir kişi, kurum ya da siyasi yapı lehine ayrıcalıklı bir satış gerçekleştirmemiştir. Bu yöndeki iddiaların maddi ve hukuki hiçbir dayanağı bulunmamakta olup, gerçeği yansıtmamaktadır. KİPTAŞ'ın kurumsal itibarı ve kamu yararına dayalı faaliyetleri, bu tür iftira ve karalama kampanyalarıyla zedelenemez. Bu doğrultuda, şirket itibarına zarar vermeye yönelik tüm girişimlere karşı hukuki haklar kararlılıkla kullanılmaya devam edilecek; süreç tüm açıklığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.''