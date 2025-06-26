Cumhuriyet Gazetesi Logo
İBB’den yeni 'yalanlar ve gerçekler' açıklaması: 'Kupon daire' iddiasına yanıt!

İBB’den yeni 'yalanlar ve gerçekler' açıklaması: 'Kupon daire' iddiasına yanıt!

26.06.2025 11:47:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
İBB’den yeni 'yalanlar ve gerçekler' açıklaması: 'Kupon daire' iddiasına yanıt!

"KİPTAŞ tarafından CHP’li delegelere 100 daire verildi" iddiaları ile ilgili açıklama yapan İBB, "KİPTAŞ, projelerinin tüm satış işlemlerini resmi ve denetlenebilir belgelere dayandırmakta olup, hiçbir kişi, kurum ya da siyasi yapı lehine ayrıcalıklı bir satış gerçekleştirmemiştir. Bu yöndeki iddiaların maddi ve hukuki hiçbir dayanağı bulunmamakta olup, gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “KİPTAŞ tarafından CHP’li delegelere 100 daire verildi” iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

“Kupon daire yalanı” başlığı altında yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Yalan: KİPTAŞ tarafından 'CHP’li delegelere 100 daire verildi' yalanı

Gerçek: KİPTAŞ Pendik Arkatlı Evler projesi bir sosyal konut projesi olmayıp 'Hasılat Paylaşımı' usulü ile gerçekleştirilen bir 'Kaynak Geliştirme Projesi'dir.

Projedeki satışların başlayacağı, 20 Kasım 2021 tarihinden itibaren sosyal medyada, basın-yayın organlarında ve açıkhava reklam mecralarında duyurulmuştur. Satış fiyatları bağımsız değerleme firmaları tarafından yapılan ekspertiz raporları baz alınarak ve piyasa koşulları gözetilerek sözleşme gereği yüklenici tarafından belirlenmiş ve KİPTAŞ tarafından onaylanmıştır. Ekspertiz raporlarının ortalama yüzde 25 üzerinde belirlenen ilk fiyatlarla 11 Aralık 2021 tarihinde başlayan satışlar, proje alanındaki satış ofisinden herkese açık şekilde yapılmıştır.

Yüklenici tarafından fiyatları ve satış koşulları belirlenen ilk 350 dairenin satışı, etaplar halinde yürütülmüş olup ilk etap satışlarının kısa sürede tamamlanması üzerine her etap satışı öncesinde satış fiyatlarına zam yapılarak satış işlemleri 7 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Bu satışların, yaklaşık 1,5 yıl sonra 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan Kurultay ile ilişkilendirilmesi kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. İBB iştiraki KİPTAŞ bugüne kadar hayata geçirdiği projelerde konut sahibi olan tüm vatandaşlar, piyasa koşulları ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda kazançlı çıkmıştır. Türkiye’de son 5 yıl içerisinde özellikle projeye ait satışların başladığı dönemde emlak fiyatlarında yaşanan ani artışlar dikkate alındığında, bazı basın-yayın organlarında yer verilen 'değerin altında satış' iddiaları tümüyle çarpıtılmış, yanlı ve kötü niyetlidir.

KİPTAŞ, projelerinin tüm satış işlemlerini resmi ve denetlenebilir belgelere dayandırmakta olup, hiçbir kişi, kurum ya da siyasi yapı lehine ayrıcalıklı bir satış gerçekleştirmemiştir. Bu yöndeki iddiaların maddi ve hukuki hiçbir dayanağı bulunmamakta olup, gerçeği yansıtmamaktadır. KİPTAŞ'ın kurumsal itibarı ve kamu yararına dayalı faaliyetleri, bu tür iftira ve karalama kampanyalarıyla zedelenemez. Bu doğrultuda, şirket itibarına zarar vermeye yönelik tüm girişimlere karşı hukuki haklar kararlılıkla kullanılmaya devam edilecek; süreç tüm açıklığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.''

 

İlgili Konular: #KİPTAŞ #İBB soruşturma #delege

İlgili Haberler

İBB tutuklusu İpek Elif Atayman'ın oğlu isyan etti: 7 saatlik yol gitti, annesi ile görüştürülmedi!
İBB tutuklusu İpek Elif Atayman'ın oğlu isyan etti: 7 saatlik yol gitti, annesi ile görüştürülmedi! Silivri'den Afyon'a sevkedilen tutuklu İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın oğlu ve 80 yaşındaki babası cezaevi ziyareti için 7 saatlik yol gittikten sonra "sistem arızası" nedeniyle görüştürülmedi.
İBB tutuklusu Murat Kapki ifadeye götürülürken eşi gözaltına alındı: ‘Aileye dokunmak, Türk milletinin örfünde yer almaz’
İBB tutuklusu Murat Kapki ifadeye götürülürken eşi gözaltına alındı: ‘Aileye dokunmak, Türk milletinin örfünde yer almaz’ CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB tutuklusu iş insanı Murat Kapki'nin ifadesi için adliyeye götürüldüğü dakikalarda eşinin de gözaltına alındığını açıkladı. Emir, "2025 'Aile Yılı' ilan edilmişken, aile kutsiyetine saldırarak insanların eşini, çocuğunu hedef almak ne demektir?" ifadeleriyle karara tepki gösterdi.
AKP döneminde kamu kaynakları TÜGVA, İMH, Yunus Emre Vakfı gibi yandaş vakıflara aktarılmış: İBB’de yemek vurgunu
AKP döneminde kamu kaynakları TÜGVA, İMH, Yunus Emre Vakfı gibi yandaş vakıflara aktarılmış: İBB’de yemek vurgunu Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA’nın, 2015-2018 arasında İBB’den 5 bin 226 adet yemek ve kumanya desteği aldığı ortaya çıktı.