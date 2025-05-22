İBB'den 'Yalanlar ve Gerçekler' açıklaması: 'Çözüm Merkezi' iddialarına yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çözüm Merkezi çalışanlarının sayısının keyfi şekilde arttırıldığı, işe gelmeyen siyasi bağlantılı kişilere maaş verildiği iddiaları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

'Yalanlar ve Gerçekler' başlığı altında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yalan: İBB’de Çözüm Merkezi çalışan sayısı keyfi şekilde iki katına çıkarıldı. Hiç işe gelmeyen, siyasi bağlantılı kişilere maaş verildi yalanı.

Gerçek: İstanbul’da artan nüfus ve hizmet taleplerine paralel olarak, özellikle pandemi süreci ve sosyal destek programlarının yoğunlaştığı dönemlerde İBB Çözüm Merkezi’nin kapasitesi, ihtiyaçlara uygun şekilde yeniden yapılandırılmıştır.

Tüm işe alımlar, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, kamu hizmeti gereksinimleri doğrultusunda gerçekleştirilmiş; görev yapan tüm personel SGK’lı ve fiilen çalışan bireylerden oluşmaktadır. Personel sayısındaki artış, rastlantısal değil, planlı ve ihtiyaca dayalı bir süreçtir:

2019: 727

2020: 886

2021: 964

2022: 1.010

2023: 1.102

2024: 1.065

2025: 1.251

2025 yılı itibarıyla aktif görev yapan personel sayısı 1.251’dir. Bu sayının yaklaşık üçte ikisini vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran çağrı merkezi operatörleri, kalan kısmını ise çözüm, yönetim ve idari birimlerde görevli personel oluşturmaktadır.

Bazı çevrelerce dile getirilen 'iki bin kişilik kadro' iddiası, gerçekle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. İBB bünyesinde işe gelmeden maaş alındığına dair iddialar asılsız ve mesnetsizdir. Kurumumuzda şeffaflık, hesap verebilirlik ve denetlenebilirlik temel ilkelerimizdir. Bu tür asılsız iddiaları yayan kişi ve kurumlara karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekli hukuki süreçleri başlatmıştır."