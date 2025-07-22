İBB’den yangın seferberliği: Sakarya ve Bilecik’te eş zamanlı müdahale

İstanbul İtfaiyesi, yalnızca İstanbul’daki yangınlara değil, Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları ve afetlere de destek veriyor. 2025 yaz döneminde birçok ilde çıkan yangınlara müdahale eden İBB ekipleri, Sakarya–Bilecik hattında da etkin rol aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sakarya’nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da başlayan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik yönüne ilerleyen orman yangını söndürme çalışmalarında devreye girdi. İstanbul İtfaiyesi’nin yanı sıra İSKİ, Yol Bakım ve Afet İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD’ın yönlendirmesiyle bölgeye sevk edildi.

SAKARYA VE BİLECİK’TE KOORDİNELİ MÜDAHALE

Yangına ilk etapta 33 itfaiyeci ve 9 araç ile müdahale eden İstanbul İtfaiyesi’ne, İBB’nin diğer birimleri de destek verdi. İSKİ, 3 personel ve 3 araçla; Yol Bakım ekipleri ise 6 personel ve 4 araçla çalışmalara katıldı. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için çaba harcadı.

Edinilen bilgiye göre, yangının Bilecik yönüne ilerlemesiyle birlikte İBB ekiplerinin müdahale alanı genişletildi. Müdahaleler sırasında yerel ekiplerle koordinasyon sağlanarak su ikmali, yol açma ve duman tahliyesi gibi destekleyici görevler de üstlenildi.

“AFAD KOORDİNASYONUNDA ÇOK BİRİMLİ MÜDAHALE”

İBB, afet bölgelerine desteğini AFAD’ın talep ve yönlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştiriyor. Yangınla mücadele sırasında, sahada İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı da koordinasyon ve kriz yönetimi görevini üstlendi.

Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam etti.