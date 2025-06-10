Cumhuriyet Gazetesi Logo
İBB’den yeni 'yalanlar ve gerçekler' açıklaması: Metro kredileriyle ilgili iddialara yanıt!

İBB’den yeni 'yalanlar ve gerçekler' açıklaması: Metro kredileriyle ilgili iddialara yanıt!

10.06.2025 14:49:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
İBB’den yeni 'yalanlar ve gerçekler' açıklaması: Metro kredileriyle ilgili iddialara yanıt!

İBB, metro projeleri için sağlanan dış kredilerin amacı dışında kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, finansmanların ilgili metro projelerinde kullanıldığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro projeleri için sağlanan dış kredilerin amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“FİNANSMAN BAŞKA ALANLARDA KULLANILMADI”

 Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yalan: Metro için alınan kredi finansmanı başka yerlerde kullanıldı yalanı.

Gerçek: İBB, 2019’da devraldığı ve finansmanı olmayan metro projeleri için bugüne dek 2,3 milyar Avro dış finansman temin etti, aynı tutarda ödeme yaptı. Bu finansmanlar; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Belediye Meclisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı onayıyla, uluslararası denetim ve şeffaflık kurallarına uygun şekilde sağlandı. Tüm harcamalar Sayıştay, Mülkiye Müfettişliği ve finans kuruluşları tarafından denetlendi. Ataköy-İkitelli, Dudullu-Bostancı, Çekmeköy-Sultanbeyli gibi projeler, bu finansmanların doğrudan sonucu olarak hayata geçirildi. İBB olarak, dış finansmanların amacı dışında kullanıldığı yönündeki bu yalan ve iftira niteliğindeki yayınlarla ilgili hukuki süreç başlatılacak, kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltan kişi ve kurumlar hakkında gerekli tüm yasal işlemler sonuna kadar yürütülecektir."

İlgili Konular: #metro istanbul #istanbul büyükşehir belediyesi

İlgili Haberler

İBB'den yeni 'yalanlar ve gerçekler' açıklaması: 'Villa' ve 'kayıt dışı para' iddiaları yalanlandı!
İBB'den yeni 'yalanlar ve gerçekler' açıklaması: 'Villa' ve 'kayıt dışı para' iddiaları yalanlandı! İBB "yalanlar ve gerçekler" başlığıyla yapılan açıklamada İBB'ye ilişkin iddialara yanıt verildi. Söz konusu yazılı açıklamada, 'İSKİ’den ödeme çıkartıp villa aldırdılar' ve 'Ekrem İmamoğlu, söz konusu villaları mal beyanında gizledi' iddiaları yalanlandı.
'Belgelerle ortada' dedi, tek tek paylaştı... CHP'li Zeybek'ten 'Yalanlar ve Gerçekler' açıklaması!
'Belgelerle ortada' dedi, tek tek paylaştı... CHP'li Zeybek'ten 'Yalanlar ve Gerçekler' açıklaması! CHP'li Gökan Zeybek, "Bu kadar yüksek oranda denetime rağmen, Ekrem İmamoğlu hakkında bugüne kadar ciddi, somut ve yargıya taşınabilecek herhangi bir suç unsuru tespit edilememiştir. Ekrem İmamoğlu döneminde; Şeffaflık artırıldı. Denetim etkin hale getirildi. Önceki dönemlerin yolsuzlukları ortaya çıkarıldı" dedi.
İBB'den 'Yalanlar ve Gerçekler' açıklaması: 'Çözüm Merkezi' iddialarına yanıt!
İBB'den 'Yalanlar ve Gerçekler' açıklaması: 'Çözüm Merkezi' iddialarına yanıt! İBB Çözüm Merkezi çalışan sayısının iki katına çıkarıldığı ve işe gelmeyen siyasi bağlatılı kişilere maaş veridği iddiaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada “Bazı çevrelerce dile getirilen “iki bin kişilik kadro” iddiası, gerçekle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. İBB bünyesinde işe gelmeden maaş alındığına dair iddialar asılsız ve mesnetsizdir” denildi.