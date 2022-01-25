'İBB depolarında tuz yok' iddialarına sert yanıt
İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB depolarında tuz yok" iddiasına sosyal medyadan cevap verdi. Kar yağışının başından beri kullanılan tuz miktarını paylaşan ongun "İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır" dedi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB depolarında tuz yok" iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Kar yağışının başından bu yana 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanıldığını belirten Ongun, açıklasının devamında, "İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır" ifadelerini kullandı.
Ongun'un açıklaması şu şekilde:
Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır.
Video Haberler
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Leonardo DiCaprio evini 4,9 milyon dolara satıyor
- Savunma, diplomasi ve enerji!
- Joyce, dilin sınırlarını zorladı!
- ‘Çağımız; şaşkınlık çağı!’
- Beckett!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
- 'İBB depolarında tuz yok' iddialarına sert yanıt
- Hava trafiği durdu, yolcular uçaklarda mahsur
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- Şafak Sezer yolda kaldı