'İBB depolarında tuz yok' iddialarına sert yanıt

25 Ocak 2022 Salı, 00:41

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB depolarında tuz yok" iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kar yağışının başından bu yana 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanıldığını belirten Ongun, açıklasının devamında, "İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır" ifadelerini kullandı.

Ongun'un açıklaması şu şekilde:

Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır.