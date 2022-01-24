Son dakika | Kar fırtınası vurdu: İstanbul'da metro kararı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 21:06

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı, trafiği aksatmaya ve yurttaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.

Metro İstanbul A.Ş.'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı açıklandı.

SEFER ARALIKLARI AÇIKLANDI

Yapılan paylaşımda, metro ve tramvay vasıtalarının sefer aralıkları da açıklandı.

Buna göre, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarında 30 dakika,

T1, T4 tramvay hatlarında 15 dakika,

T5 hattında ise 20 dakika aralıklarla seferler devam edecek.

İşte Metro İstanbul tarafından yapılan o paylaşım: