Son dakika | Kar fırtınası vurdu: İstanbul'da metro kararı
Son dakika | İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı, trafiği aksatmaya ve yurttaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.
Metro İstanbul A.Ş.'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı açıklandı.
SEFER ARALIKLARI AÇIKLANDI
Yapılan paylaşımda, metro ve tramvay vasıtalarının sefer aralıkları da açıklandı.
Buna göre, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarında 30 dakika,
T1, T4 tramvay hatlarında 15 dakika,
T5 hattında ise 20 dakika aralıklarla seferler devam edecek.
İşte Metro İstanbul tarafından yapılan o paylaşım:
#MetroDuyuru— Metro İstanbul (@metroistanbul) January 24, 2022
Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. ??
??M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika
??T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika
?? T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir.
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