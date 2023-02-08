İBB deprem bölgesi için Halk Ekmek ile 'bağış kampanyası' başlattı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 11:54

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 13:25

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Şu ana kadar 7 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken; son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deprem bölgesi için Halk Ekmek aracılığıyla ekmek bağış kampanyası başlatıldığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

İBB'den yapılan açıklamada, "Değerli İstanbullular, ülkece yaşadığımız deprem felaketi dolasıyla sizlerden gelen ekmek bağışı taleplerinizi İstanbul Halk Ekmek aracılığıyla afetzedelerle paylaşıyoruz" denildi.