Ünlü isimler harekete geçiyor: Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncuları depremzedeler için 'canlı yayında' yardım toplayacak

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 11:40

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 11:40

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Şu ana kadar 7 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.

Bu süreçte aralarına şarkıcı ve oyuncu gibi isimlerin de dahil olduğu onlarca ünlü, depremzedeler için seferber oldu.

Son olarak Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularının bu akşam (8 Şubat Çarşamba) saat 20.00'de Star TV ve NTV ortak yayınında AFAD için yardım toplayacağı öğrenildi.

YARDIM ÇALIŞMASINA DESTEK OLACAKLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; depremzedeler için yapılacak yayını Seda Öğretir, Mesut Yar ve Nazlı Çelik sunacak.

Elçi Sangu, Engin Altan Düzyatan, Afra Saraçoğlu, Selahattin Paşalı gibi başroller, ünlü isimlerin destek vereceği yayına konuk olup yardım çalışmasına destek olacak.