Ünlü isimler harekete geçiyor: Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncuları depremzedeler için 'canlı yayında' yardım toplayacak
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremzedeler için seferber olan Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncuları da bu akşam Star TV ve NTV ortak yayınında AFAD için yardım toplayacak.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle
sarsıldı. Şu ana kadar 7 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülkede 7 günlük
milli yas ilan edildi.
Bu süreçte aralarına şarkıcı ve oyuncu gibi isimlerin de
dahil olduğu onlarca ünlü, depremzedeler için seferber oldu.
Son olarak Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin
oyuncularının bu akşam (8 Şubat Çarşamba) saat 20.00'de Star TV ve NTV ortak
yayınında AFAD için yardım toplayacağı öğrenildi.
YARDIM ÇALIŞMASINA DESTEK OLACAKLAR
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; depremzedeler
için yapılacak yayını Seda Öğretir, Mesut Yar ve Nazlı Çelik sunacak.
Elçi Sangu, Engin Altan Düzyatan, Afra Saraçoğlu, Selahattin Paşalı gibi başroller, ünlü isimlerin destek vereceği yayına konuk olup yardım çalışmasına destek olacak.
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