İBB dur dedi AKP'li belediye uygulamadı: Kemer Country'deki yeşil alan talanı sürüyor

16 Aralık 2022 Cuma, 15:43

Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarına karşılık şirket, sahibi olduğu İstanbul Göktürk’teki Kemer Country’nin golf sahalarını ipotek ettirdi.

Ziraat Bankası’na devredildikten sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, rezerv alan ilan etmesiyle imara açılan yeşil alana dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, (İBB) “Silüet onayı” alınmadığı gerekçesiyle çalışmaları durdurma kararı aldığı, ancak AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin kararı uygulamadığı ortaya çıktı.

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 8 Aralık’ta yazdığı ve 15 Aralık’ta Eyüpsultan Belediyesi’ne tebliğ edilen yazıda, silüet onayı başvurusu yapılması ve değerlendirme yapılana kadar inşai faaliyetlere izin verilmemesi talep edildi.

"EYÜPSULTAN BELEDİYESİ’Nİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi eş sözcüsü Gülseren Onanç kararın ulaşmasının ardından Eyüpsultan Belediyesi’nin gereğini yapmasını beklediklerini ama inşaat şirketlerinin faaliyetlerine devam etiğini belirterek şunları söyledi: