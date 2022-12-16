İBB dur dedi AKP'li belediye uygulamadı: Kemer Country'deki yeşil alan talanı sürüyor
Kemerköy’de halkın tepkilerine rağmen devam eden inşaatla ilgili İBB’nin silüet onayı alınmadığı için durdurma kararı verdiği ortaya çıktı. AKP’li Eyüpsultan Belediyesi ise söz konusu kararı uygulamadığı ifade edildi.
Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarına karşılık şirket, sahibi olduğu İstanbul Göktürk’teki Kemer Country’nin golf sahalarını ipotek ettirdi.
Ziraat Bankası’na devredildikten sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, rezerv alan ilan etmesiyle imara açılan yeşil alana dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, (İBB) “Silüet onayı” alınmadığı gerekçesiyle çalışmaları durdurma kararı aldığı, ancak AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin kararı uygulamadığı ortaya çıktı.
İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 8 Aralık’ta yazdığı ve 15 Aralık’ta Eyüpsultan Belediyesi’ne tebliğ edilen yazıda, silüet onayı başvurusu yapılması ve değerlendirme yapılana kadar inşai faaliyetlere izin verilmemesi talep edildi.
"EYÜPSULTAN BELEDİYESİ’Nİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"
Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi eş sözcüsü Gülseren Onanç kararın ulaşmasının ardından Eyüpsultan Belediyesi’nin gereğini yapmasını beklediklerini ama inşaat şirketlerinin faaliyetlerine devam etiğini belirterek şunları söyledi:
- “Tam 47 gündür yeşil alanlarımız, Avrupa Yakası’nın en büyük deprem toplanma alanı 60’ın üstünde dava ve 2 yürütmeyi durdurma kararına rağmen hukuk çiğnenerek talan ediliyor. Biz ise hukuk içinde kalıp direniyoruz. Hukukçularımız İBB’ye başvurarak bu inşaatların silueti bozduğuna ve izin alınmadığına ilişkin de başvuruda bulunmuştu.
- İmar Müdürlüğü yaptığı incelemede başvurumuzu olumlu buldu ve 8 Aralık günü inşaatların durdurulması için Eyüpsultan Belediyesi’ne resmi bir yazı göndermiş. Bu yazının dün itibarıyla tebliğ edildiğini öğrendik. Ancak inşaatlar hız kesmeden devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi’ni göreve davet ediyor ve gereğini yaparak bu kaçak inşaatları derhal durdurmasını istiyoruz.”
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