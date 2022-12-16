İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için görülen 'ahmak' davasıyla seçim yarışı başladı

16 Aralık 2022 Cuma, 04:00

“Her şey çok güzel olacak.”

Yerel seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun sloganıydı bu sözler. “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var” sözleriyle birlikte...

Dün Saraçhane Meydanı’nda toplanan on binlerce İstanbullu bu slogan ve sözlerle yine, yeniden heyecanlandı, umutlandı.

Dün Saraçhane’yi dolduran genci, yaşlısı on binlerce kişi yıllardır süren kutuplaştırmanın aksine birlikte olmanın sevincini yaşıyordu. CHP’lisi, İyi Partilisi, Deva’lısı, Gelecek Partilisi, Saadet Partilisi, Demokrat Partilisini aynı anda bir araya getiren adaletsiz, hukuksuz “ahmak davası” oldu.

16 milyon İstanbullunun iradesini temsil eden Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak, 6’lı masanın liderlerini de ilk kez kürsüde bir araya getirdi. AKP bu karar sayesinde muhalefeti kaynaştırdı, geri dönülmez süreci başlattı.

Böylece 2023’te yapılacak seçimlerin startı el ele verilmiş oldu.

Mitinge katılan vatandaş, hak, hukuk, adalet diye bağırırken “değişim” istediğini haykırdı.

Hukuksuz karar sayesinde 6’lı masanın kuruluşunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı. Ekrem İmamoğlu’na verilen hukuksuz cezaya en seri tepkiyi veren İyi Parti lideri Meral Akşener ise 6’lı masayı ilk kez seçim meydanında buluşturmuş oldu.

Saraçhane’de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılan bir vatandaş Tarkan’ın seçim marşına dönüşeceği anlaşılan şarkısındaki sözleriyle şunu soruyordu:

“Geççek” mi!