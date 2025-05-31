İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon dalgası daha geldi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Av. Erdal Celal Aksoy gözaltına alındı. Peki, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Av. Erdal Celal Aksoy kimdir? Erdal Celal Aksoy neden gözaltına alındı?

ERDAL CELAL AKSOY KİMDİR?

Av. Erdal Celal Aksoy (Sumaytaoğlu) Hatay Samandağ'ın tanınmış isimlerinden biridir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun olup, The University of Law’da, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Hukuk Fakültesi’nde Yüksek Lisans (LLM) eğitimlerini tamamlayan Aksoy, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında arama kurtarma, yardım, temizlik ve geçici barınma, altyapı çalışmaları, Hatay ilinin toparlanması ve yeniden yapılandırılması amacıyla oluşturulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hatay Afet Koordinasyon Merkezi Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

İyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

ERDAL CELAL AKSOY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon dalgası daha geldi. Aralarında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.