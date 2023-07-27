İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce duyurdu: Minibüslerde 'İstanbulkart' dönemi

Yayınlanma: 27.07.2023 - 18:47

Güncelleme: 27.07.2023 - 18:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

TEKLİF OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle toplanan UKOME toplantısında İstanbul’da hizmet veren minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi görüşüldü. Görüşülen teklif oybirliği ile kabul edildi.

İSTANBULKARTLA MİNİBÜSE BİNİLEBİLECEK

Buna göre, minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilirken ilk olarak uygulanacağı pilot bölge Arnavutköy oldu. Entegrasyonun sağlanmasının ardından artık İstanbulkart ile minibüslere binilebilecek. Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler İBB tarafından karşılanacak.

BUĞRA GÖKCE DUYURDU

Kararı UKOME toplantısının ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hazırlanan bu sistemle İstanbullular’a daha kaliteli bir minibüs hizmeti vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Gökce, uygulamanın getireceği kolaylıkları da şöyle sıraladı:

Mevcut İstanbulkart ücret tarifesi (indirimli, aktarma, ücretsiz vb.) geçerli olacak. Yani Minibüse bindiğinizde de artık aktarma yapabilirsiniz.

Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler belediyemizce karşılanacak.

Minibüsler daha konforlu ve rahat olacak. İlk etapta minibüslerin mevcut araçlarında TSE Onaylı tadilatla koltuk kapasitesi artırılarak araç sınıfı değiştirilerek en az 17+1 koltuklu otobüse dönüşüm sağlanacak.

Elektronik bilet sistemine geçilmesi ile birlikte araçlardaki yolculuk verilerine erişilebilirlik artacak hat, güzergah,sefer ve araç planlaması daha hızlı yapılabilecek.

Araçlara GPS, Kamera, filo yönetimi vb donanımlar eklenerek mevcut filo sistemine zaman entegrasyonu sağlanacak. Araç ve sefer denetimleri kolaylaşacaktır.

Gökce'nin paylaşımı şu şekilde: