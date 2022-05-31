İBB Genel Sekreter Yardımcısı görevinden ayrıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kültür, sağlık, sosyal hizmetler, basın yayın ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, görevinden ayrıldığını duyurdu.
İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, Sağlık Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Şengül Altan Arslan, görevinden ayrıldı.
Ayrılık kararını bugün sosyal medya hesabından duyuran Arslan, İBB'ye farklı noktalarda hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. Arslan, paylaşımında şunları kaydetti:
“Üç sene önce iyiden, güzelden ve umuttan yana esen değişim rüzgarlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üstlendiğim Genel Sekreter Yardımcılığı görevi ile hepimizin hasretini duyduğu eşitliğin, kapsayıcılığın ve adil bir bölüşümün örneklerini yaratan çalışmalara katkı sunma fırsatı buldum. 16 milyon İstanbullu için yüzlerce çocuğun yuvası olan, kadınların ihtiyaç duydukları her an aradığı, yerelde eşitliği taahhüt eden bir kurum haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bundan sonraki süreçte farklı noktalarda hizmet vermeye devam edeceğim. Bugüne kadar yapılanların gösterdiği gibi bundan sonra da eklenecek her bir yeni çalışma ile İstanbul'da her şeyin çok güzel olmaya devam edeceğine eminim.”
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