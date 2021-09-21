İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat'tan, Cumhurbaşkanı'nın danışmanına tepki

21 Eylül 2021 Salı, 22:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Türkiye’den kaçırılan ve Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabeyi Hollanda'da düzenlenen müzayededen satın almasına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur'dan tepki geldi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Cesur, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun'un konuya ilişkin yaptığı açıklamayı alıntılayarak söz konusu eserin iadesi için diplomatik çalışmaların sürmesine rağmen İBB’nin 'şımarık çocuk' gibi davrandığını söyledi.

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Danışmanı İsmail Cesur'a tepki gösterdi. Polat, "İBB, İnterpol bildirimi yapılmış ve durdurulması sağlanmış müzayadelerden eser almaz" dedi.

Dünden bu yana bir Osmanlı Camisi’nin kitabesini son anda kurtarmamız neredeyse suç oldu.



Geçen cuma satılmış kitabeyi kimse dert etmedi, haber yapmadı. Dün İBB’nin aldığını paylaştığımızda suç oldu.. Müzayedede rekabet ettiğimiz Katarlılar alsaydı kimse üzülmeyecekti demek ki. https://t.co/kC8qOvqTlI — Mahir Polat (@mhrpolat) September 21, 2021

Polat şunları belirtti: