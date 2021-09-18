Bakanlık onayladı: El konulan İBB arazilerine "Millet Bahçesi" yapılacak

18 Eylül 2021 Cumartesi, 17:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yönetimin değişmesinin ardından İBB Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubunun teklifi ile büyükşehire ait birçok arazi, AKP'li ilçe belediyelerine bedelsiz olarak tahsis edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen tahsis kararlarından biri de Güngören Güneştepe Mahallesi'ndeki İBB mülklerine ilişkindi. Güngören Güneştepe Mahallesi’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Millet Bahçesi yapılmak üzere yatırım programına alınan TOKİ tarafından proje çalışması yürütülen bölgede kalan, mülkiyeti İBB’ye ait yaklaşık 20 bin metrekarelik alan geçtiğimiz mayıs ayında 10 yıl süreyle bedelsiz olarak AKP’li Güngören Belediye Başkanlığı’na oy çokluğu ile tahsis edilmişti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, devredilen parseller üzerinde "Aliya İzzet Begoviç Parkı", "Spor Parkı ve Güneştepe Spor Sahası" ve kültür merkezi bulunuyor.

MİLLET BAHÇESİ PLANLARINA BAKANLIK ONAYI

Güngören Belediyesi, veto edilen tahsis kararının ardından Güneştepe Millet Bahçesi Projesi için imar planı hazırladı. Planlar 10 Eylül'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı. Plan değişikliği ile “spor, zeminaltı otopark, park” fonksiyonları yerine “millet bahçesi” fonksiyonu getirildi.

Tescil dışı alan ile birlikte toplam 25 bin metrekare olan arazinin, yaklaşık 20 bin metrekaresi İBB'ye ait. Plan notlarına göre millet bahçesinde; millet kıraathanesi, ibadethane, sanat atölyeleri, spor alanları, tematik yaya köprüleri, meydanlar, açık-kapalı otoparklar yer alabilecek.

Millet bahçesinde emsal yani inşaat hakkı 0.10, yükseklik en çok 2 kat olarak belirlendi. Millet bahçesinde yer alan tesis ve açık alanlar olağanüstü durumlarda afet toplanma ve geçici barınma bölgesi olarak da kullanılabilecek.