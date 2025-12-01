İBB iddianamesi... CHP'li Ağbaba kendini 'ihbar' etti: 'Ben de 1993'ten beri bu örgütün üyesiyim'

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 yılı bütçesi görüşmeleri başladı.

CHP Komisyon Sözcüsü ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, toplantı öncesinde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda Divan Başkanlığı yapan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer partililerin beraber olduğu fotoğrafların İmamoğlu’na ilişkin iddianamede yer almasına tepki gösterdi.

"SABAH GAZETESİ ALGI OPERASYONU YAPTI"

Ağbaba, şunları söyledi:

"19 Mart darbe girişiminden 10 ay sonra iddianame çıktı. Bu iddianamede herkes, ‘Ne çıkacak’ diye beklerken içinden darbe çıktı yine. Darbe içinden darbe çıktı. Adeta matruşka gibi. CHP’ye kapatma çıktı. O kadar ilginç şeyler var ki iddianamede, örneğin Sayın Özgür Özel’le Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olduğu görüntüde birilerini daire içine almışlar.

İddianamede diyor ki, ‘İncelenen görüntülerde suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu isimle şahıs ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların 38. Kurultay’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanında Ekrem İmamoğlu’yla birlikte yer aldığı anlaşılmaktadır’ diyor. Ekrem İmamoğlu’yla Özgür Özel’i yan yana görmüşler, ne olacaktı? İddianamede 'Özgür gelecek’ diye bir pankartımız var. 'Bu pankart açıldığında hep bir ağızdan ‘Güzel günler göreceğiz, güneşli günler’ diyerek ülkede iktidarı devralacaklarını, yönetimi değiştireceklerini ve örgütün belirlediği Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacakları anlaşılmaktadır'. Bu kara mizah değil. Yüzlerce insan 10 aydır bir paçavradan dolayı cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Kendimi ihbar ediyorum. Ben de 1993’ten beri bu örgütün üyesiyim. Bu arkadaşlar da örgütün milletvekili, onları da ihbar ediyorum. Maalesef CHP’yi kapatmaya yönelik bir iddianameyle karşı karşıyayız. Sabah gazetesinde iddianameden önce algı operasyonu yaptılar, ‘EKO SİSTEM, 560 milyar para var’ dediler, iddianamede yok. Yenişafak’ta ‘PKK 100 milyon rüşvet’ dediler, bu da yok iddianamede."

"AK PARTİLİLER NE DİYOR MERAK EDİYORUM"

Ağbaba, ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Heybeliada Ruhban Okulu'na yörelik açıklamasına ilişkin "ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack bir sömürge valisi gibi açıklamalar yapıyor. Dün Yunanistan’da bir açıklama yaptı, ‘Heybeliada Ruhban Okulu Eylül 2026’da açılabilir’ diyor. Buna AK Partililer ne diyor merak ediyorum. Trump’a ‘Eyyy’ diye bağıracaklar mı bakalım" dedi.