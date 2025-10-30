Son Dakika... İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni gelişme: İddianame için tarih verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasında tüm şüphelilerin ifadeleri alındı.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; iddianamenin Kasım ayının ilk haftasında kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da bu soruşturma kapsamında 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe 23 Mart tarihinde tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tutuklamanın ardından İmamoğlu'nun 'geçici tedbir' olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beklenen iddianame için, "Biz o iddianameleri yargılanmak için değil, sizleri yargılamak için bekliyoruz. Bugüne kadar servis ettiğiniz onca yalanı, haydi bakalım ispatlayın iddianamelerde göreceğiz" demişti.