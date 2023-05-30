İBB İmar Müdürü darbedilmişti: Üsküdar'daki kaçak kafe yıkımına mahkemeden durdurma kararı

Yayınlanma: 30.05.2023 - 17:52

Güncelleme: 30.05.2023 - 17:56

Üsküdar Salacak sahilinde İBB ekipleri tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımı planlanan 431 ada 40 parseldeki yapının yıkımı mahkeme kararıyla durduruldu. Karar, yıkım için kafedeki eşyaların dışarı çıkarıldığı sırada geldi.

KARAR ALKIŞLARLA KARŞILANDI, TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Karar üzerine yıkım işlemleri durduruldu. Karar kafenin sahipleri ve esnaf tarafından alkışlarla karşılandı. Kafenin penceresine Türk bayrağı asıldı.

Yıkımın durdurulmasının ardından polis, zabıta ve yıkım ekipleri olay yerinden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde Askadar kafenin kaçak ilavelerinin yıkımı sırasında, İBB ekibi saldırıya uğramıştı.

Alanda çıkan ve fiziki sataşmaya dönen gerginlik sırasında İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, kafe sahipleri tarafından darbedilmişti.

DAHA ÖNCE DE ZABITAYA SİLAH ÇEKİLMİŞTİ

Mahkeme kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nca engellen Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımı sırasında daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı.

Üsküdar Belediyesi yetkisinde bulunan bir kafenin çatısına karar üzerine söküm işlemi için çıkan zabıta ekiplerine kim olduğu bilinmeyen bir kişi silah çekmişti.

Belindeki silahı çıkaran kişi, çalışanların aşağı inmesini istemişti. Üsküdar Belediyesi ekipleri bunun üzerine sahil alanından ayrılmıştı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Büfe sahibinin yakını olduğu belirtilen T.S. gözaltına alınmıştı. Şüphelinin kullandığı tabancanın ise kuru sıkı olduğu kaydedilmişti.