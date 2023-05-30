Üsküdar’da inşaatın asansör boşluğunda ceset bulundu
İstanbul Üsküdar’da bir inşaatın asansör boşluğunda ceset bulundu. Hayatını kaybeden kişinin 60 yaşlarında erkek olduğu belirlendi.
Üsküdar’da Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak üzerinde bulunan bir binada, inşaatta çalışan işçiler; sabah saatlerinde asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görmeleri üzerine durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Asansör boşluğuna inen itfaiye ekipleri, kimliği henüz belirsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Hayatını kaybeden kişinin 60 yaşlarında erkek olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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