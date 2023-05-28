Erdoğan'ın doğduğu Beyoğlu ve yaşadığı Üsküdar'da Kılıçdaroğlu galip çıktı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:40

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:41

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla karşı karşıya gelen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde yarışı önde götürse de İstanbul'da saat 19.30 itibariyle 3 puan farkla kaybetti.

İki ilçedeki durum ise, Erdoğan'ın hayatındaki önemleri nedeniyle ayrıca dikkati çekti.

O İKİ İLDE KAYBETTİ

Buna göre Erdoğan'ın doğduğu Kasımpaşa'nın da bağlı bulunduğu Beyoğlu ve şimdilerde yaşadığı Üsküdar'da ipi Kılıçdaroğlu göğüsledi.

Beyoğlu:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.28, Erdoğan: Yüzde 49.72

Üsküdar:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 52.89, Erdoğan: Yüzde 47.11