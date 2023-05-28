2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Erdoğan'ın doğduğu Beyoğlu ve yaşadığı Üsküdar'da Kılıçdaroğlu galip çıktı

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğduğu Beyoğlu ve şimdilerde yaşadığı Üsküdar'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kaldı. İşte oy oranları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:40
Erdoğan'ın doğduğu Beyoğlu ve yaşadığı Üsküdar'da Kılıçdaroğlu galip çıktı
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla karşı karşıya gelen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde yarışı önde götürse de İstanbul'da saat 19.30 itibariyle 3 puan farkla kaybetti.

İki ilçedeki durum ise, Erdoğan'ın hayatındaki önemleri nedeniyle ayrıca dikkati çekti. 

O İKİ İLDE KAYBETTİ

Buna göre Erdoğan'ın doğduğu Kasımpaşa'nın da bağlı bulunduğu Beyoğlu ve şimdilerde yaşadığı Üsküdar'da ipi Kılıçdaroğlu göğüsledi. 

Beyoğlu:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.28, Erdoğan: Yüzde 49.72

Üsküdar:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 52.89, Erdoğan: Yüzde 47.11


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan

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