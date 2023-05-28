Erdoğan'ın doğduğu Beyoğlu ve yaşadığı Üsküdar'da Kılıçdaroğlu galip çıktı
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğduğu Beyoğlu ve şimdilerde yaşadığı Üsküdar'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kaldı. İşte oy oranları...
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla karşı karşıya gelen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde yarışı önde götürse de İstanbul'da saat 19.30 itibariyle 3 puan farkla kaybetti.
İki ilçedeki durum ise, Erdoğan'ın hayatındaki önemleri nedeniyle ayrıca dikkati çekti.
O İKİ İLDE KAYBETTİ
Buna göre Erdoğan'ın doğduğu Kasımpaşa'nın da bağlı bulunduğu Beyoğlu ve şimdilerde yaşadığı Üsküdar'da ipi Kılıçdaroğlu göğüsledi.
Beyoğlu:
Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.28, Erdoğan: Yüzde 49.72
Üsküdar:
Kılıçdaroğlu: Yüzde 52.89, Erdoğan: Yüzde 47.11
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