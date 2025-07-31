İBB, İstanbul'a yeni yeşil alanlar kazandırıyor... Nuri Aslan: İstanbul’a 10 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandıracağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent yaşamına değer katacak iki önemli projeyi tamamlayarak hizmete açtı. Kurbağalıdere Yaşam Vadisi’nin ikinci etap birinci kısmı ile Ataşehir Yenisahra Stadı, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

"ŞEHRİ HER CANLIYI SEVMEKTİR"

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu’nun vizyonuyla İstanbul’un dört bir yanında hayata geçirilen yaşam vadilerinin kente nefes aldıran projeler olduğunu vurguladı. Aslan, “Bir şehri sevmek; içinde yaşayan herkesi, her canlıyı sevmektir. Kamusal alanları insan hakkı bilerek çoğaltmaktır. Başkanımız Ekrem İmamoğlu işte tam da böyle seviyor İstanbul’u. Bugün açılışını yaptığımız projeler, bunun büyük bir tezahürüdür” dedi.

Kurbağalıdere’nin yıllarca bakımsız bırakıldığını ve bölge halkının kaderine terk edildiğini ifade eden Aslan, “Ekrem Başkanımız göreve gelir gelmez ıslah çalışmalarını hızlandırdı. Şimdi bu bölgeyi bir yaşam vadisine dönüştürdük” şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'A 10 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN KAZANDIRILACAK"

İBB’nin 2019 yılından bu yana 18 yaşam vadisi projesini hayata geçirdiğini belirten Aslan, 7 vadide çalışmaların sürdüğünü ve toplamda 36 yeni yaşam vadisinin planlandığını söyledi. “Böylece İstanbul’a 10 milyon yeni metrekare yeşil alan kazandırılmış olacağız” diyen Aslan, Kurbağalıdere Yaşam Vadisi’nin yeni etapta yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, halı saha ve afet toplanma alanlarıyla kente çok yönlü katkı sunduğunu dile getirdi.

"Yenisahra Stadı, Olimpik Kent İstanbul vizyonunun parçası"

İBB Başkanvekili Aslan, yenilenen Yenisahra Stadı’nın İstanbul’un spor altyapısına büyük katkı sunduğunu ve “Olimpik Kent İstanbul” vizyonunun önemli bir halkası olduğunu belirterek “2019 sonrası 26 yeni spor tesisini sıfırdan inşa ettik, 4 tesisimizi geliştirdik. Yenisahra Stadı, Ataşehir’de 21 amatör kulübe ev sahipliği yapacak. Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun 2036 Olimpiyatları hedefini birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

"BU ALANLAR KENTİN RUHUNU TAZELEYECEK"

Sporun, doğanın ve yaşamın kucaklaştığı alanların kente sadece fiziksel değil, ruhsal bir canlılık da kattığını vurgulayan Aslan, “Ekonomik koşullar nedeniyle ailece bir yere gitmek kolay değil. Yaşam vadilerimiz, ailelerin bir arada olabileceği, çocukların güvenli oyun alanlarına sahip olabileceği yerlerdir. Ekrem Başkanımızın vizyonuyla İstanbul’a hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

"ADIGÜZEL: EKREM İMAMOĞLU ÖZGÜRLÜK ÇIĞLIĞIDIR"

Törende konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise projelerin öncüsü Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bir hayal gerçeğe dönüşüyor. Bu hayalin en büyük destekçisi olan Ekrem İmamoğlu bugün burada değil ama o, Türkiye’nin tüm sokaklarında, caddelerinde özgürlük çığlığıdır. Ataşehir’in güzel çocuklarıyla, sporcularıyla bu vizyonu yaşatacağız.”

Törenin ardından Aslan ve Adıgüzel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve spor kulüpleriyle birlikte kurdele kesti. Gösteri maçının başlama vuruşunu da yapan heyet, Yenisahra Stadı ve Kurbağalıdere Yaşam Vadisi’nin tamamlanan bölümünü İstanbullularla buluşturdu.