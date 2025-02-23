İBB: İstanbul'da kar kalınlığı 47 santimetreyi buldu

Yayınlanma: 23.02.2025 - 13:29

Güncelleme: 23.02.2025 - 13:29

19 Şubat’tan itibaren etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul’da kendini hissettirmeye devam ediyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda AKOM tarafından yürütülen çalışmalarda, binlerce personel ve yüzlerce araç, kentin dört bir yanında seferber oldu. İBB, kentin güney kesimlerinde 10 santimetreye varan, D-100 ve TEM otoyolları arasındaki bölgelerde 15-30 santimetre, kuzey kesimlerinde 20-40 santimetre arasında, kırsal ve yüksek kesimlerinde ise 47 santimetreye varan varan kar kalınlığı gözlendiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı beş gündür gece gündüz mücadelesini sürdürüyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda AKOM tarafından yürütülen çalışmalarda, binlerce personel ve yüzlerce araç, kentin dört bir yanında seferber oldu.

KAR KALINLIĞI 47 SANTİMETREYE ULAŞTI

AKOM verilerine göre, kar yağışı dün gece boyunca aralıklarla devam etti ve hava sıcaklıkları şehir merkezinde -2°C’lere, kuzey ve kırsal bölgelerde ise -7’lere kadar düşen minimum sıcaklık değerleri ölçüldü. Buzlanma riski nedeniyle ekipler tuzlama ve solüsyon çalışmalarıyla yolları açık tuttu. 19 Şubat’tan itibaren başlayan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul’da etkili oldu. Şehrin güney kesimlerinde 10 santimetreye varan, D-100 ve TEM otoyolları arasındaki bölgelerde 15-30 santimetre, kuzey kesimlerinde 20-40 santimetre arasında, kırsal ve yüksek kesimlerinde ise 47 santimetreye varan kar kalınlığı gözlendiği açıklandı.

4.140 KİLOMETRE YOLDA KESİNTİSİZ MÜDAHALE

Son durumla ilgili İBB'den verilen bilgilere göre, İBB’nin sorumlu olduğu 4.140 km’lik yol ağı boyunca yoğun bir mücadele verildi. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, ana arterler, meydanlar, metro ve otobüs giriş-çıkışları, hastane ve okul çevreleri gibi kritik noktalarda kesintisiz görev yaptı. Toplamda 13.115 personel ve 3.582 araç ile İstanbul’un ulaşımını açık tutmak için dev bir operasyon yürütüldü.

YOLLARDA 84 BİN TOZ KULLANILDI

Yoğun kar yağışı süresince 19 Şubat Çarşamba günü saat 10.00 ila 23 Şubat Pazar sabah saat 08.00 arasında İstanbul’un 39 ilçesinde aralıksız sürdülen çalışmalar ile 84.805 ton tuz ve 114 ton solüsyon yollara döküldü. Karayolları ve diğer ilgili ekiplerle koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, kritik noktalara 407 tuz kutusu yerleştirildi ve gizli buzlanma noktaları anlık olarak tespit edilerek müdahale edildi.

BİN 886 İHBAR GELDİ

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen trafik kazalarına İBB ekipleri hızla müdahale etti. 153 Çözüm Merkezi’ne 1.886 ihbar gelirken, bunların arasında 78 ağaç devrilmesi, 8 direk devrilmesi ve 51 tehlike arz eden parça müdahalesi yer aldı. İBB açıklamasına göre, D-100 Büyükçekmece-Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada ekipler araç kaldırma ve yol açma işlemlerini 25 dakikada tamamladı. Beykoz Rüzgarlıbahçe’de kontrolünü kaybeden bir araç, bir taksiye çarparak 2 evin duvarına zarar verdi. Ekipler hızla olay yerine ulaşarak gerekli önlemleri aldı. D-100 Çağlayan Darülaceze yolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle trafik kısa sürede normale döndü.

EVSİZLERE DESTEK

İBB Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda, 667 evsiz vatandaş, anlaşmalı oteller ve barınma tesislerine yerleştirildi. Burada kalan vatandaşlara banyo, kıyafet, sıcak yemek, sağlık taraması ve ilaç desteği sağlandı. İBB ayrıca bu kişilerin istihdama yönlendirilmesi için Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla destek sundu.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, haftada 650 noktada toplam 3 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıttı.

SICAK İÇEÇEK VE ÇORBA İMKANI

Kış şartları nedeniyle trafikte kalan sürücüler ve sahada çalışan ekipler için 83.700 kumanya ve 72 bin kişilik mobil büfe malzemesi (çay, çorba, su, meyve suyu, kek) dağıtımı yapıldı. Ayrıca Mecidiyeköy, Beşiktaş İskele, Cevizlibağ, Üsküdar, Kadıköy İskele, Esenler Otogar gibi yoğun noktalarda sıcak içecek ve çorba servisi sunuldu.

EK SEFERLER KONDU

Olumsuz hava koşullarına rağmen İETT otobüs seferleri yüzde 4, metrobüs seferleri yüzde 2 artırılarak 750 ek otobüs ve 240 ek metrobüs seferi düzenlendi. Ayrıca metro ve tramvay seferleri gece saat 02.00’ye kadar uzatıldı, cuma ve cumartesi günleri ise sabaha kadar devam etti. Trafik yoğunluğu yüzde 10'lara kadar düştü.

HAVALİMANLARINDA UÇUŞ İPTALLERİ

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), İstanbul Havalimanı’nda 122 uçuşu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 60 uçuşu iptal etti. Ancak ek önlemler sayesinde havalimanlarında büyük çaplı aksaklık yaşanmadı.

BUZLANMAYA KARŞI TEYAKKUZ

İstanbul’da hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde yükselmesi beklenirken, İBB ekipleri buzlanma ve olası yeni yağışlara karşı teyakkuz halinde kalmaya devam edecek.