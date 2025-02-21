AKOM'dan bildirdi... Ekrem İmamoğlu saat vererek uyardı: İstanbul için kar alarmı!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'dan yaptığı açıklamada yurttaşlara kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulundu. İmamoğlu, "Bugün öğleden sonra tipi bastıracak. İstanbul'da kar şiddetini artıracak" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) konuşan İmamoğlu, kar yağışının öğleden sonra etkisini giderek artıacağını kaydetti.
İmamoğlu, "Yoğun ve ekili bir biçimde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugün öğleden sonra tipi bastıracak. İstanbul'da kar şiddetini artıracak" dedi.
"EN SOĞUK GECE OLACAK"
Bu gece itibarıyla sıcaklıkların daha da düşeceğini söyleyen İmamoğlu, "Bu gece de yani cumartesi en sert soğuğun olduğu gece olması bekleniyor. Mümkün olduğunca yola çıkmamanızı ve toplu taşıma kullanmanızı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #akom #istanbul kar yağışı
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