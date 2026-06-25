İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması: 'Polis' iddiası sonrası gazeteci Ali Çağatay'a gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında emniyet teşkilatına yönelik kullanılan ifadeler üzerine resen soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan resmi basın açıklamasında, söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında, şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik işlemlerin başlatıldığı vurgulanarak, gözaltı talimatı verildiği kamuoyuna duyuruldu.

Savcılık, toplumun huzurunu ve devletin kurumlarını aşağılayan eylem ve söylemlere ilişkin iddiaların titizlikle değerlendirildiğini belirterek adli işlemlerin kararlılıkla yürütüldüğünü kaydetti.

"OPERASYONU TAŞERE EDİYORLAR" İDDİASI

Başsavcılığın açıklamasına konu olan soruşturmanın, gazeteci Ali Çağatay'ın X hesabı üzerinden emniyet teşkilatına ilişkin iddialarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Çağatay, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 33 saat içinde bulunup kurtarılmasına ilişkin çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Paylaşımında, Karaal'ın bu kadar hızlı bulunmasının "polisin içindeki köstebeklere karşı yine polisin gerçekleştirdiği bir operasyon" olduğunu öne süren Çağatay, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İddianamenin bir yerinde, var olduğu iddia edilen 500 kg altının kokusunu alan bir grup polis, dışardan bir çeteye operasyonu taşere ediyor, 'namuslu polisler' ise iz sürerek tespiti yapıp Erhan Karaal'ı elleriyle koymuş gibi buluyorlar. Yoksa, 33 saatte İstanbul'da bir kişiyi bulmak ancak FBI filmlerinde olur."