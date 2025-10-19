İBB kumar bağımlılığına karşı çalışmaları artırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü (SUDEM) tarafından panel düzenlendi.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalığı artırmak ve sahada görev yapan uzmanları bilinçlendirmek amacıyla yapılan panelde açılış konuşmasını yapan İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit, kumar bağımlılığının yalnızca bireysel bir sorun değil, “ciddi bir halk sağlığı meselesi” olduğuna dikkat çekti.

"SUDEM MERKEZLERİ 15'E ÇIKARILACAK"

Önder Yüksel Eryiğit şu ifadeleri kullandı:

“İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun vizyonu doğrultusunda, mevcut 9 SUDEM merkezimizi 2029 yılına kadar 15’e çıkararak daha geniş bir kitleye ulaşmayı planlıyoruz. Kumar bağımlılığı kişinin davranışı üzerinde kontrolünü kaybetmesiyle başlar ve alkol, sigara gibi diğer bağımlılıkların da kapısını aralayabilir. Ruhsal çöküntü, sosyal ilişkilerde bozulma, finansal kayıp, boşanma, intihar gibi ağır sonuçlara yol açabilir.”

Panelin moderatörlüğünü Çorbada Tuzun Olsun Derneği (ÇOTUN) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Evren Tüfekçi üstlendi. Etkinlikte Prof. Dr. Kültegin Ögel, Prof. Dr. Cemal Onur Noyan, Uzman Psikolog Kinyas Tekin, Dr. Öğr. Üyesi Belma Yön, Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Zengin Yazıcı ve Araştırma Görevlisi Betül Buzluk birer sunum yaptı.

Oturumlarda “Kumar Bağımlılığı: Bilmemiz Gerekenler”, “Kumar Bağımlılığında Aile ile Çalışma”, “Bağımlılığın Dijital Yüzü: Sanal Bahis” ve “Dijital Evren ve Kumar Bağımlılığı” başlıkları ele alındı. Uzmanlar, kumar bağımlılığının dijital mecralarda hızla yaygınlaştığını, gençler ve düşük gelir gruplarını orantısız biçimde etkilediğini, bu nedenle psikolojik ve sosyal rehabilitasyonun önem kazandığını vurguladı.

İBB'DEN BÜTÜNCÜL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MODELİ

İBB’ye bağlı Sosyal Uyum Destek Merkezleri (SUDEM); tütün, alkol, madde, ekran ve kumar bağımlılığı alanlarında ücretsiz danışmanlık ve psikososyal destek hizmeti sunuyor.