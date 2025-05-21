İBB’li yöneticiler sahada: Çalışanların gözünden işe baktılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ, saha faaliyetlerinin verimliliğini artırmak ve çalışan motivasyonunu güçlendirmek amacıyla “Deneyim Paylaşım Programı” başlattı. Program kapsamında yönetici kadroları, çalışanların günlük görevlerine birebir katılarak sahada aktif rol aldı. İBB Genel Sekreterliği, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İSTAÇ AŞ iş birliğiyle hayata geçirilen program, özellikle mavi yaka çalışanlarla yöneticiler arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, iş süreçlerine dair farkındalık oluşturmayı ve empati becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Genel Müdür yardımcıları, müdürler ve şefler; kent temizliği, kıyı temizliği, atık aktarma ve evsel atık düzenli depolama gibi hizmet alanlarında iş kıyafetleri ve kişisel koruyucu donanımlarıyla görev yaptı. Saha çalışmaları sırasında yöneticiler, çalışanlarla birlikte yemek yedi, dinlendi ve işin zorluklarını doğrudan deneyimleme fırsatı buldu. Program kapsamında yöneticiler ayrıca duygusal zeka ve empati temelli eğitimlere de katıldı. Yaz ve kış dönemlerini kapsayacak şekilde iki faz olarak planlanan programın etkileri, anketlerle de ölçümleniyor.

“KATILIMCILARIN YÜZDE 98'İ PROGRAMDAN MEMNUN''

İlk etapta 73 yöneticinin katıldığı programın ön değerlendirme anketlerinde, katılımcıların yüzde 93,65’i programa olumlu yaklaştı. Eğitimlerin ardından yapılan değerlendirmelerde ise memnuniyet oranı yüzde 98’e yükseldi. Yöneticilerin sahada elde ettiği deneyimlerin, çalışan motivasyonuna olumlu katkı sunduğu ve iş süreçlerine dair yeni perspektifler kazandırdığı tespit edildi.





İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, Çevre Koruma Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler ve İSTAÇ Genel Müdürü Fatih Uğur da saha çalışmalarına katılarak deneyim paylaşımına bizzat katkı sundu.

Programın ikinci fazında ise saha deneyimlerinin kurumsal gelişim süreçlerine entegre edilerek, uzun vadeli yapısal iyileştirmelere katkı sağlaması hedefleniyor.