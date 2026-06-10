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İBB Meclisi'nde “erken öten horoz” polemiği: CHP'den AKP'ye tehdit tepkisi

İBB Meclisi'nde “erken öten horoz” polemiği: CHP'den AKP'ye tehdit tepkisi

10.06.2026 19:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İBB Meclisi'nde “erken öten horoz” polemiği: CHP'den AKP'ye tehdit tepkisi

İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı, İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Faruk Gökkuş'un İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda CHP sıralarına dönük "erken öten horozun..." ifadelerine yanıt verdi.

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İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AKP Grup Başkan Vekili Faruk Gökkuş'un kullandığı "Erken öten horoz olmayın" ifadesi tartışma yarattı.

İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Faruk Gökkuş oturumda, “Vatandaşın verdiği karar başımızın üstüne… Bekleyin. Zamanını bekleyin. Erken öten horoz olmayın” ifadelerini kullanırken İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı'nın yanıtı şöyle oldu:

“Bu ifadeyi yanlışlıkla söylediğini kabul etmek isterim. Yoksa bu bir tehdit olarak algılanır. Bunu ben söylesem savcılar hakkımda soruşturmayı anında açardı. Malum o sözün devamı bellidir”

 

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