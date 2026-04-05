İBB Mehteran Takımı Saraçhane’de: Nuri Aslan'dan TFF'ye Dünya Kupası çağrısı

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası Play-OFF Turu Yarı Finali’nde Romanya’yı kendi sahasında 1-0 mağlup ettiği kritik maçta desteği ile tribünleri coşturan İBB Orkestraları’na bağlı Mehteran Bölüğü ile bir araya geldi.

Saraçhane Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapılan buluşmada Aslan, Türkiye-Romanya milli maçındaki katkılarından dolayı ekibi tebrik etti. Mehteranın Türk toplumu üzerindeki etkisini ve milli takıma sunduğu motivasyonu vurgulayan Aslan, mehteran ekibine olan hayranlığını dile getirerek, "Sizler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelenek ve göreneklerine sahip çıkmasının en güzel göstergesisiniz" diye konuştu.

Türk filmleri ve kahramanlık hikayeleriyle büyüyen her birey gibi mehteran müziğini duyduğunda duygulandığını dile getiren Nuri Aslan, "Bizler bu müziklerle büyüdüğümüz için her dinlediğimizde tüylerimiz diken diken oluyor ve insanın içine bir akıncı beyi gibi sahaya çıkıp hareket etme isteği geliyor. Sizler alıştığınız için belki hissetmiyor olabilirsiniz ama dinleyenler gerçekten çok etkileniyor. Ekibimiz çok güzel, sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

“TRİBÜNLERİ COŞTURDUNUZ"

İstanbul’un Fethinin 572. yıl dönümünde Edirnekapı’dan Saraçhane’ye yapılan yürüyüşteki eşliklerini hatırlatan Aslan, Türkiye-Romanya maçında yaşanan süreci de anlattı.

Maç için Futbol Federasyonu’ndan (TFF) gelen talep üzerine, hiç tereddüt etmediklerini belirten Aslan, "Milli takımımızın azmini kamçılamak ve heyecanını güçlendirmek için bize ihtiyaç duyulması çok kritik bir şeydi. Arkadaşlarımla hemen istişare ettim, herhangi bir kamu zararı veya hukuksal sıkıntı oluşturmayacağı, bilakis milletin ve futbolcuların duygularını canlandıracağı yönünde görüş aldık" dedi.

Maç esnasındaki performansa da değinen Aslan, "Siz orada ihtiyaç duyulan her an devreye girdiniz. Futbolcularımız seyirciyi alkışa veya tezahürata davet ettiğinde, kıvrak zekanızla talebi anladınız ve tribünleri coşturdunuz. Bu sayede büyük bir başarıyla maçı kazandık" şeklinde konuştu.

"AMERİKA'DAKİ DÜNYA KUPASI’NDA YANINIZDAYIZ"

Milli takımın başarısından büyük onur duyduklarını belirten Nuri Aslan, Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası için de teklifte bulunarak, şunları kaydetti:

"Genç ve çok kuvvetli bir milli takımımız var; Amerika’da yapılacak Dünya Kupası’nda İstiklal Marşımızı okutacaklar. Ancak bazen o ruhun canlanması için motivasyona ihtiyaç duyulur. Bunu da en iyi yapacak ekip mehteran birliğidir. Buradan Futbol Federasyonumuza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çağrıda bulunuyorum, talep edildiği takdirde, İBB Mehteran Takımı Dünya Kupası maçlarında milli takımımıza eşlik edebilir. İBB, Türk Milli Takımı'na bu desteği vermekten büyük bir onur duyar."

"DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ"

Mehteran ezgileriyle futbolun gücünü birleştirerek, dünyaya bir mesaj vermek istediklerini söyleyen Nuri Aslan, "Atalarımızın, Fatih’in ve İstanbul’un ruhuyla; Amerika’da her maçı kazanarak Dünya Kupası’nı alıp gelecek bir ekibimiz var. Mehteran bölüğünün o azimle çalması, futbolcularımızın sahada mücadele etmesi ve tüm dünyanın bunu izlemesi Türk’ün ayak izini bir kez daha gösterecektir" dedi.

"ZAMAN SİZİN ZAMANINIZ; HEYECANI BİZE YÜKLEYİN"

Konuşmasını birlik, beraberlik ve motivasyon vurgusuyla tamamlayan İBB Başkanvekili, mehteran takımının toplumsal barış ve güç için önemine değinerek, şunları söyledi:

"Kahraman bir milletin fertleriyiz ve geçmişimizde nice destanlar var. Bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak ve yeni destanlar yazacak. İnsanların motivasyona, sevgiye, birlik ve bütünlüğe ihtiyacı var. Aile duygularımızı ve dostluklarımızı yükseltmek durumundayız. Şimdi zaman sizin zamanınız. Siz çalın, heyecanı bize yükleyin, biz de o heyecanla hem yoksulluğu hem fakirliği hem de ülkenin aydınlığını birlikte gerçekleştireceğiz."