İBB 'motorcu dostu bariyer' çalışmalarına başladı; motorcular çalışmalara destek verdi

27 Mart 2022 Pazar, 12:53

Motosiklet sürücüleri için yüksek risk oluşturan bariyerlerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk olarak Anadolu Yakasında çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin Kartal Köprüsü'ndeki güvenli bariyer kurulumu çalışmalarına, çok sayıda motosiklet sürücüsü de katılarak destek verdi. Motorcu dostu bariyerlerin Anadolu Yakasında 9 farklı kavşakta daha kurulacağı öğrenildi.

"BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ"

Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, motorcu dostu bariyerlerin yapılması için 13 yıldır çaba gösterdiklerini belirterek, "Bugün aslında bizim bayramımız. Çünkü motosikletlilerin yıllardır beklediği güvenlik önlemi alındı. Yaklaşık 30 yıllık ömrü olan bu bariyerler, birçok insanın hayatını kurtaracak. Bizim için çok ulvi bir işti çünkü, anneler, babalar, eşler ağlamayacak. Bugün bizim için bir milat oldu. Umarım bu bariyerler en kısa zamanda tüm Türkiye'ye yayılır. Belediyelerin ve karayollarının sorumluluk alanlarında, riskli bölgelerde bu ek aparatın konulmasıyla birçok can kurtulacak. Yetkililere buradan sesleniyorum, lütfen bunların devamı gelsin" dedi.