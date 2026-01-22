İBB’nin AKP dönemine ilişkin iddialara bakanlar da yanıt vermiyor: AKP döneminden ‘sorumlu’ yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP dönemine ilişkin bazı iddiaları yeniden gündeme getirerek “827 araç İBB’nin faaliyet alanı dışındaki kurumlara ve kuruluşlara, kişilere tahsis edilmiş. Ondan sonra tutmuşlar CHP’ye laf ediyorlar” dedi. Özel’in gündeme getirdiği ve benzeri pek çok iddia 2019’dan beri muhalefet milletvekilleri tarafından bakanlara soruluyor ancak bir yanıt alınamıyor.

KİME TAHSİS EDİLDİ?

Meclis’in son yasama döneminde Özel’in sözlerini bir soru önergesi ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya soran CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu “2019’da İBB yönetimi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, belediye hizmetinde olmadığı tespit edilen 879 aracın akıbeti hakkında hangi tespitler yapılmıştır? Bu araçların hangi kurumlara (Örneğin: Okçular Vakfı, TÜGVA, AKP Genel

Merkezi, AKP İstanbul İl Başkanlığı, AKP ilçe başkanlıkları) tahsis edildiği iddiaları doğru mudur?” sorularını yöneltti. Önergeye dönüş yapan Yerlikaya ise “Bakanlığımız görev ve sorumluluk alanında yer almadığı değerlendirilmiştir” dedi. Tanrıkulu’nun aynı soruları yönelttiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bu konudaki önergeye hiçbir dönüş yapmadı.

ÖZEL DE SORMUŞTU

Meclis’in geçmiş yasama döneminlerinde de tartışma konusu olan araç tahsisleriyle ilgili CHP lideri Özel de grup başkanvekilliği döneminde bir soru önergesi vermişti. Özel önergesinde 2011-2018 yılları arasında İBB’nin TBMM Başkanlığı’na 54, Meclis Başkanvekilliği makamına 3 araç tahsis ettiği iddiasını sorarak “Meclis Başkanlığı’nca İBB tarafından kiralanan araçların kullanılmásına neden ihtiyaç duyulmuştur? Kullanılan araçlar hangi dönemlerde kullanılmış ve kimlere tahsis edilmiştir?” sorusunu yöneltti. Buna karşı o dönem TBMM Başkanlığı’ndan “Belirtilen hususlarla ilgili başkanlığımızda herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Meclis Başkanlığı tarafından önergenizde belirttiğiniz tarihlerde başka kurumlarca kiralanan araçlar kullanılmamıştır” yanıtı verildi.

SEÇİMDE KULLANILDI MI?

Öte yandan bir önceki yasama döneminde sorulan “Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasında kullanılan kaç tane İBB’ye ait araç bulunmaktadır?” gibi sorular da yanıtlanmamıştı.