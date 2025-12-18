İBB'nin Şeb-i Arus'un 752. yılı dolayısıyla düzenlediği geniş etkinlik programı törenle tamamlandı

İBB, Mevlana Celaleddin-i Rumî’nin vuslat yıl dönümü "Şeb-i Arus"un 752. yılı dolayısıyla düzenlediği geniş etkinlik programını, İBB Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’ndeki görkemli bir törenle tamamladı. 5 Aralık’tan bu yana şehrin tarihi mekanlarında süren konser, panel, sema ve söyleşilerin finalinde açılış konuşmasını yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Mevlana’nın evrensel mesajlarına vurgu yaptı.

Aslan, konuşmasına tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara selamlarını ileterek başladı. "Hz. Mevlana sadece bir alim değil, bir gönül mimarıydı" diyen Aslan, "Tüm insanlığa sevgi, hoşgörü ve tevazu ile yol gösterdi; bize insan olmanın özünü anlattı. Bilgeliği asırları ve coğrafyaları aştı" ifadelerini kullandı ve Mevlana'nın şu öğüdünü hatırlattı:

"Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol."

Mevlana’nın evrensel kardeşlik vurgusunu, "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir" sözüyle hatırlatan Aslan, "Bugün Gazze’yi düşünürken, dünyanın neresinde olursan ol tüm haksızlıkları düşünürken, Rumi’nin bu sözlerindeki hikmeti hangimiz yeniden hatırlamıyor?" ifadesini kullandı.

Mevlana’nın umut ve sabır aşılayan "'Dar zamanımızda, çaresizliğe sürüklenirken yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Zira bu işin baharı var' sözlerinden alıntı yapan Aslan, "Biz de şimdi gövdemizi yol arkadaşlarımıza dimdik tutuyoruz. Bir arada duruyoruz. Bir gün rüzgarlı, bir gün yağmurlu, bir gün güneşli oluyor… Ama dimdik ayaktayız çünkü gövdemiz sağlam, yolumuz ve gittiğimiz yol sağlam. Biz nasıl baharın 2019’da geldiğini biliyorsak, yarın 2026’da da yeni bir baharla uyanacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Aslan, konuşmasını Mevlana öğretisinin temel taşlarını sıralayarak ve bugüne çağrı yaparak şöyle tamamladı:

"Rumi’nin öğretisinde gösterişle perdelenmiş basitlik değil, derinlik vardır. Kucaklaşma, sarılma ve birlikte iyileşme vardır. İç huzur, muhabbet ve tebessüm vardır. Kendi hududunu bilmek, kendine hakim olmak vardır. Ve nihayet, ‘Ne olursan ol gel’ diyen o eşsiz gönül bolluğu vardır. Her anlamda ayrıştığımız, yalnızlaştığımız, anlamı yitirdiğimiz bu çağda bir kez daha Mevlana’mıza yüzümüzü dönelim. Onu anmakla kalmayıp, yeniden anlayalım."

Aslan'ın konuşmasının ardından program, Bab-ı Mevlevi Topluluğu tarafından icra edilen “Şeb-i Arus – Acemaşiran Ayini” ile devam etti. Program, Hicaz makamında ilahilerden oluşan Tasavvuf Müziği dinletisi ile başladı, ardından Naathan Mustafa Şahin, Baş Taksim’de Şaban Keşkeş ve Postnişin Prof. Dr. Mim Kemal Öke önderliğinde gerçekleşen Acemaşiran Mevlevi Ayini ve Sema Töreni ile devam etti. Hasan Akıntaş’ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle renklenen gece, izleyenleri manevi bir yolculuğa çıkaran özel törenle son buldu.