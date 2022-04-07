İBB önünde toplu ulaşım zammı protestosu
Gençlik Örgütleri, İstanbul'da ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 40 oranındaki zammı İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde protesto etti.
Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında bir araya gelen Gençlik Örgütleri, "Ücretsiz ve Nitelikli Ulaşım Haktır, Satılamaz" yazılı pankart ve dövizler açarak, basın açıklaması yaptı.
"FAHİŞ ÜCRETLERİ KABUL ETMİYORUZ"
Gençlik Örgütleri adına açıklamayı okuyan Ulaş Uslu, "Sosyal medyada ve televizyonlarda ulaşıma getirilmek istenen zamlar bizzat yetkililer tarafından mecburi ve haklı gösterilmeye, toplumun yaşamını daha da çekilmez hale getiren zamlar meşrulaştırılmaya çalışıldı. Fahiş ücretleri ve en temel insani hakların satılmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yapılan basın açıklamasını ardından grup İBB binası önünden ayrıldı. Protesto boyunca polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
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