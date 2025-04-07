İBB operasyonlarına karşı protestolarda tutuklanan üç öğrenci tahliye edildi

Yayınlanma: 07.04.2025 - 23:02

Güncelleme: 07.04.2025 - 23:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonların ardından düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında tutuklanan üniversite öğrencileri Halil Güney, Kadir Onur ve bir kadın öğrenci bugün tahliye edildi.

İBB’ye yönelik siyasi operasyonları protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan öğrenciler, çıkarıldıkları mahkemece “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Gençlerin yaklaşık iki haftadır tutuklu bulunması, kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonların ardından İstanbul’un çeşitli ilçelerinde çok sayıda protesto eylemi düzenlenmişti. Bu eylemler sırasında çok sayıda öğrenci darbedilerek gözaltına alınmış, aralarından bazıları 2911 sayılı yasa kapsamında tutuklanmıştı.