İBB operasyonlarının 100. gününde, tutuklanan gençler cezaevinde iddianame bekliyor: 'Bizi unutmayın'

CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlayan operasyonların 100. günü olan 1 Temmuz’da Saraçhane’de düzenlediği miting sonrasındaki olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan 13 genç, 3 Temmuz’dan bu yana cezaevlerinde iddianame bekliyor.

Tutuklanan gençlerden beş kadın ve beş erkeğin Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde, üç erkeğin ise Metris’te kaldığı belirtilirken gençlerin cezaevinde ilaç temininden yerde yatmaya kadar pek çok sorunla karşılaştığı öğrenildi. Hem gözaltı sürecinde hem de cezaevine götürülürken uzun süre ters kelepçeyle bekletilen gençlerden 18 yaşındaki Irmak’ın gözaltına alınırken polis şiddeti gördüğü, CHP’li Muharrem İnce ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Vücudunda pek çok yara olan Irmak’ın cezaevine sevk edilmeden önce Silivri Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldığı aktarıldı. Tutuklanan bir gencin ise panik atak hastası olduğu ve 20 gündür ilaçlarını temin edemediği öğrenildi.

Silivri’deki erkek koğuşunda adli suçlularla birlikte kalan beş gencin koğuştaki yatak sıkıntısı nedeniyle yerde yattıkları, Metris’te bulunan erkek tutukluların da her birinin farklı koğuşlarda kaldıkları belirtildi. Mart ayındaki ilk Saraçhane olaylarında tutuklanan gençlere kıyasla kendileriyle daha az avukatın ilgilendiğini ve daha az ziyaret edildiklerini düşünen tutuklu gençlerin bu durumdan dolayı üzgün olduğu ve unutulduklarını düşündükleri belirtildi.

Gençlere hukuki destek veren bir avukat, gençlerin durumuna yönelik şu ifadeleri kullandı: “Tutuklu çocuklar için 20 gündür hukuk sistemi askıya alındı. İtirazlar bile değerlendirilmedi. Gerekçe olarak dosyanın henüz fiziki olarak ulaşmaması gösteriliyor. Gençler ise unutulduklarını düşünüyor.”

‘ANNE-KIZ GİBİ’

Öte yandan Silivri’de kalan ve yaşları 18-22 arasında değişen beş kadın mahkûmun, suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın ifadeleriyle 3 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile aynı koğuşta kaldıkları öğrenildi. Yaklaşık 3 haftadır aynı koğuşta kalan Tekin ile tutuklu kadınların “anne-kız” ilişkisi kurdukları ve birbirlerine pek çok konuda yardımcı oldukları belirtilirken kadın mahkûmlardan bir tanesinin, kendisini ziyaret eden avukatlara, yaptıklarından pişman olmadıklarını söyleyerek nükteli bir biçimde, “Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak diye sabah 6’da leğende Seyhan Belediye başkanı ile çamaşır yıkıyorum” cümlesini kurduğu aktarıldı.

Saraçhane’de 1 Temmuz’da tutuklananlar arasında 18 yaşın altındaki İ.Y.U. da vardı. Şeriatçılara tepki gösteren gencin Maltepe Cezaevi’nde olduğu öğrenildi.

KARAR BEKLENİYOR

Tutuklu 13 gençten yedisinin hem “gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet’ hem de “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklandığı belirtilirken altısının ise sadece “gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi. Gençler için hazırlanan ilk iddianamedeki bilgilere göre, gençlerin üzerine atılı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu açısından dosya tefrik edilerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildi. Tutuklu gençler ve olaylarda gözaltına alınanlar için hazırlanan 10 sayfalık iddianamenin incelenmesi devam ediyor.