İBB Şehir Hatları’ndan Barış Manço için özel sefer

Yayınlanma: 04.02.2025 - 16:20

Güncelleme: 04.02.2025 - 16:20

Anadolu rock müziğinin ustalarından, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, hem müziğiyle hem de yaşam tarzıyla hafızalardaki yerini koruyor.

26 yıl sonra dahi Manço’nun mirası, nesiller boyu yaşamaya devam ediyor. Sanatçının 26’ncı ölüm yılında “Barış’ın Kalbi 7’Den 77’ye Bu Vapurda” pankartının asıldığı vapur, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy İskelesi’nden demir aldı. Geleneksel hale gelen özel seferde Manço ailesi ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yurttaşlar, bir kez daha sanatçının müziği ve mirasıyla buluştu.

Vapur buluşmasında, Barış Manço’nun hafızalara kazılan şarkılarını öğrenci orkestraları ve İz Manço seslendirdi. Katılımcılar, müziğin birleştirici gücüyle dolu bu özel anlarda Barış Manço’nun eserlerine hep bir ağızdan eşlik ederek sanatçıyı sevgiyle andı.

Kadıköy'den başlayan yolculuk, merhum sanatçının mezarının bulunduğu Kanlıca’da sona erdi.