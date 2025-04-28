İBB son 5 yılda su havzalarındaki bin 229 kaçak yapıyı yıktı: İkinci dalga operasyonunun perde arkasında neler var?

Yayınlanma: 28.04.2025 - 18:02

Güncelleme: 28.04.2025 - 18:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmasının 2. operasyon dalgasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve birçok İSKİ yöneticisi gözaltına alındı. Başa ve İSKİ yöneticilerinin gözaltına alınmasına sebep olarak, bir şirket yöneticisinin şikayeti gösterilirken söz konusu şirketin maden ruhsatı almak İSKİ’ye başvurduğu fakat başvuru için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı MAPEG'in olumsuz görüş verdiği belirtildi.

Gözaltındaki TOKİ yöneticileri ise son olarak Sazlıdere içme suyu havzasında yapılan ruhsatsız 24 bin konut inşaatına 'havza mevzuatı' gereği yasal işlem uyguladıklarını ifade ederken Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ inşaatlarına yaptıkları yasal işlemler nedeniyle hedef alındıklarını söyledi. Yaşanan gelişmelerin ardından İBB'nin su havzalarındaki kaçak yapılara yönelik mücadelesi gündeme geldi.

5 YILDA KAÇAĞA SAVAŞ!

İBB kaynaklarının Cumhuriyet'e verdiği bilgilere göre, son 5 yılda Avrupa Yakası’nda bin 379, Anadolu Yakası’nda bin 634 ve Melen Havzası’nda ise 41 kaçak yapı tespit edildi. Tespit edilen yapılardan Avrupa Yakası’nda 800, Anadolu Yakası’nda 421 ve Melen Havzası’nda 8 yapı olmak üzere toplam bin 229 yapı kaldırıldı.

İBB son olarak 27 Nisan'da (dün) Büyükçekmece ve Beylikdüzü Kordonboyu’ndaki kaçak yapıların yıkımının gerçekleştiğini duyurdu.

Yıkılan bina ve inşaatlerin 'su kaynağına olan mesafesine göre' sınıflandırıldıkları belirtilirken su kaynağına 300 metre mesafe yakınlıkta bulunan alanlar “mutlak”, 300 – bin metre arasında bulunanlar ise “kısa mesafe” olarak sınıflandırılıyor. Bu alanlarda inşa edilen yapılar, öncelik sırasına göre yıkılarak kentin su kaynaklarının korunması sağlanıyor.

TOPLAM 2 BİN 58 KAÇAK YAPI YIKILDI

İBB tarafından 2024 yılının sonunda paylaşılan verilere göre, mevcut İBB yönetimi, 2019 yılından bu yana su havzalarındaki yapılarla birlikte kamu arazilerini ve tescil dışı alanları işgal eden toplam 2 bin 58 kaçak yapıyı yıktı.