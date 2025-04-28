İBB'ye ikinci dalga operasyon… Güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen'in ifadesi ortaya çıktı: 'Kamera bantlanması rutin bir uygulama, valizlerde de jammer vardı'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 12:00

Güncelleme: 28.04.2025 - 13:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan İBB güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen'in, Emniyet'te verdiği ifade ortaya çıktı.

Türkmen, "kameraların bantlanmasının rutin bir uygulama olduğunu, valizlerde de jammer bulunduğunu" söyledi. Türkmen’in avukatı da söz konusu jammerların İBB’nin demirbaş listesinde kayıtlı olduğunu ifade etti.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 51 kişi 26 Nisan'da gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu da bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB’de güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen 26 Nisan’da İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade verdi. 2011'den itibaren özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ve 2020'de İBB iştiraki İstgüven AŞ’de işe başladığını ifade eden Türkmen’e aralarında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 159 kişinin fotoğrafı gösterildi, bu kişileri tanıyıp tanımadığı ile aralarında ticari ilişki olup olmadığı soruldu.

Türkmen fotoğrafta yer alan isimlerle ticari bağlantısının bulunmadığını bildirdi.

"BU İŞ RUTİN OLARAK ÖNLEM AMAÇLI YAPILIR"

Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde yaptığı görüşmede güvenlik kameralarının bantla kapatılması sorulan Türkmen kamerayı kapatanların arasında yer almadığını ifade ederek, konuya ilişkin bilgisinin olmadığını söyledi.

Diğer görüntülerde elinde valiz taşıyan kişinin kendisi olduğunu belirten Türkmen, “Valizin içerisinde jammer cihazı bulunmaktadır. Bu iş rutin olarak önlem amaçlı yapılır. Bana valiz verildi, ben de götürdüm, ayrıntısını sorgulamadım” dedi.

Toplantı katında kameraya bant çeken kişinin ise kendisi olduğunu bildiren Türkmen, “Balıkçı Kahraman isimli restaurantta Ekrem İmamoğlu’nun görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır. Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi, ben kendim kamera görüntülerini kapattım” dedi.

"YAPILAN HER GÖRÜŞMEDE LÜZUMLU GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE RUTIN OLARAK KAMERALAR BANTLANIRDI"

Toplantı sonrası otelden elinde iki valizle çıkılmasının nedeni sorulan Türkmen bu soruyu da “Elimdeki valizlerde jammer cihazı bulunmaktadır. Valizlerin 34… plaka sayılı araçla otelden ayrılmasının herhangi bir anlamı yoktur. Daha önce de belirttiğim gibi belediye hizmetlerinde kullanılan bir araçtır. O gün bu aracın kullanılması tamamen tesadüftür. Toplantı katında kimlerin bulunduğunu bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu’nun burada görüşme yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ben Ekrem İmamoğlu’nun hiçbir toplantısında yer almadım. Yapılan her görüşmede lüzumlu görüldüğü takdirde rutin olarak kameralar bantlanırdı” şeklinde yanıtladı.

"ŞÖHRETİN GÖZÜ KÖR OLSUN" MESAJI SORULDU

Emniyet sorgusunda söz konusu kamera görüntülerinin medyaya yansımasının ardından bir arkadaşının kendisine “Meşhur olmak” şeklinde mesaj atması üzerine Türkmen’in de “Şöhretin gözü kör olsun” yanıtını verdiği WhatsApp mesajlaşmasının nedeni soruldu. Türkmen mesajlaşma hakkında, “Sosyal medyada geçen kamera görüntülerinin bantlanması konusuyla alakalı aramızdaki esprili mahiyetinde yapılan bir görüşmedir” dedi.

"JAMMERLAR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DEMİRBAŞ LISTESİNDE KAYITLIDIR"

Türkmen’in avukatı da ifadesinde şunları söyledi:

“Soruşturma dahilinde tarafımıza gösterilen görüntüleri müvekkil de ben de tüm kamuoyu da müvekkil gözaltına alınmadan izlemiştir. Çağlar Türkmen’in lekelenmeme hakkı ihlal edilmiş, soruşturmanın da gizliliği ihlal edilmiştir. Güvenlik kameralarının amacı kamu güvenliğinin tesisidir. Yenişafak isimli gazetenin internet sitesinde öğrendiğimiz üzere herhangi bir karar olmaksızın teknik ve fiziki takip yapan polislerin otele garson kılığında girmeye çalışması otel sahibi tarafından engellenmiştir.

Bu da Ekrem İmamoğlu hakkında bir karar olmaksızın izlenmekte olduğunun itirafıdır. Müvekkilim güvenlik personelidir. Koruma, koruduğu kişiyi o kişiye rağmen korur, hele ki ekibin rutin bir uygulaması varsa yargı makamlarınca kabul edildiği üzere 5188 sayılı kanuna tabi müvekkilin bu uygulamayı gerçekleştirmemesi görevi ihmal suçunu oluşturur. Valizler içerisinde jammer cihazları bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin demirbaş listesinde kayıtlıdır."

"HUKUKSUZ FİZİKİ TAKİP"

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, İmamoğlu'nun bir otelde yaptığı görüşmenin güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili olarak çarpıcı bir ayrıntıya dikkat çekti. İmamoğlu'nun avukatlarının Ağırel'e aktardığına göre, sözkonusu görüntülerin kaydedilme tarihi 12 Ekim iken İmamoğlu'na soruşturma ise 18 Ekim'de başlatıldı. Ağırel, "Henüz herhangi bir soruşturma kararı ortada yokken, İmamoğlu’na yönelik hukuksuz fiziki takip yapılmış" dedi.