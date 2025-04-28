İmamoğlu operasyonları sonrası rezervlerde düşüş sürüyor: Fatura ağırlaşmaya devam ediyor!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:31

Güncelleme: 28.04.2025 - 17:31

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yayımladığı son verilerle ülkenin net uluslararası rezervlerinde bir azalma yaşandığını açıkladı. 38 milyar 874 milyon dolar seviyesinde olan net rezervlerin, 243 milyon dolarlık bir düşüşle 38 milyar 631 milyon dolara gerilediği açıklanmıştı. Bu düşüş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonların başladığı 19 Mart’tan sonra rezervlerin her hafta azaldığını gözler önüne seriyor.

REZERV VARLIKLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

TCMB’nin verilerine göre, resmi rezerv varlıkları yüzde 0,6 oranında azalarak 146,6 milyar dolara düştü. Döviz varlıkları, yüzde 6,3’lük bir düşüşle 56,6 milyar dolara gerilerken, altın rezervleri yüzde 3,5 artarak 82,3 milyar dolara çıktı. Ayrıca, IMF rezerv pozisyonu ile SDR toplamı yüzde 1,3 oranında artarak 7,7 milyar dolara ulaştı.

KISA VADELİ DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE ARTIŞ

Merkez Bankası ve merkezi yönetimi kapsayan kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri, aynı hafta içinde yüzde 2,1 artış göstererek 112,4 milyar dolara çıktı. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 2,6 artarak 57,3 milyar dolara, şarta bağlı yükümlülükler ise yüzde 1,5’lik bir artışla 55,1 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası’nın yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükleri ise 19,8 milyar dolar seviyesine ulaştı.

ÖZEL SEKTÖR DÖVİZ BORCU VE KUR ARTISININ ETKİLERİ

Özel sektörün döviz borçları da artmaya devam ediyor. Son verilere göre, özel sektör dış borcu 264,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu durum, Türk Lirası’ndaki 1,4 liralık kur artışının etkisiyle büyük bir maliyet oluşturmaya başladı. Döviz kredilerinin kur maliyeti, 254 milyar TL’ye ulaşırken, büyüme oranındaki yüzde birlik kaybın maliyeti ise 600 milyar TL olarak hesaplandı. Özel sektöre ek yük ise 1 trilyon 488 milyar TL olarak öngörülüyor.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin döviz rezervlerinde yaşanan düşüşün yanı sıra, kısa vadeli döviz yükümlülüklerinin arttığını ve özel sektörün döviz borçlarının yüksek maliyetlerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.