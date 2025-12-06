İBB soruşturmasında 19 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti: 9 isim cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ancak yaklaşık 8 ayda hazırlanan 3 bin 739 sayfalık iddianamede adı yer almayan 21 kişi hakkında geçtiğimiz gün tutukluluk incelemesi yapıldı.

İMAMOĞLU’NUN ŞOFÖRLERİNE ‘TUTUKLULUK DEVAM’ KARARI

Delillerin toplanmış olması ve tutuklamanın ölçüsüz kalacağı gerekçesiyle aylar sonra haklarında tahliye kararı verilen 19 isim arasında, Murat Ongun’un bacanağı İbrahim Can Yaman da yer aldı. Tahliye edilenlere yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutukluluklarının devamına karar verilen isimler ise, Ekrem İmamoğlu’nun şoförleri Recep Cebeci ve Zekai Kırat oldu.

AİLELER GÜN BOYU CEZAEVİ ÖNÜNDE BEKLEDİ

Tahliye kararı verilen isimlerin, dün sabah saatlerinde cezaevinden tahliye olması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. 7’si Silivri Cezaevi’nden çıkmak üzere olan toplam 11 isim hakkında savcılığın itirazı üzerine gözaltı kararı verildi.

Tahliye edilmeyen 11 kişinin ailesi, akşam saatlerine kadar cezaevi önünde bekleyişini sürdürdü.

11 KİŞİDEN 9’U HAKKINDA TEKRAR TUTUKLAMA KARARI

Hakimliğin perşembe günü tahliye kararı verdiği 19 kişiden 11’i cuma günü henüz cezaevinden çıkamadan gözaltına alındı, 9’u cumartesi günü tekrar tutuklandı. 2 ismin tahliyesine karar verildi.

Böylece; tutukluluk değerlendirmesi yapılan 21 kişiden toplamda 10 isim tahliye olurken, Ekrem İmamoğlu’nun şoförleri Recep Cebeci ve Zekai Kırat ile birlikte toplam 11 kişinin tutukluluğu bu aşamada devam edecek.

Tekrar tutuklama kararı verildiği için tahliye olamayan 9 kişi ise şöyle:

Çağatay Takaoğlu - İBB iştiraklerinden İSPER AŞ’de görevli

Engin Gönül - Mayıs ayında tutuklanmıştı

Onur Gülin - Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı

Bulut Aydöner - İş insanı

Doğukan Arıcı - İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in şoförü

İlkay Onok - Ağustos ayında tutuklanmıştı

Fikri Murat Demir - İş insanı

Faruk Ceyhan - İBB’ye yönelik 3. Dalga operasyonda tutuklanmıştı

Arzu Can - İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda görevli

AVUKATLARDAN UYAP İÇİN BAŞVURU

Öte yandan 25 Kasım 2025’te kabul edilen iddianamenin tamamı, aradan geçen 11 güne rağmen UYAP sistemine yüklenmedi.

İmamoğlu’nun avukatları bu durum üzerine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dün resmi başvuruda bulundu. Mahkemeye sunulan dilekçede, iddianamenin UYAP’a yüklenmesi ve dosyanın fiziki örneğinin kendilerine verilmesi talep edildi.

İMAMOĞLU DAHİL 105 KİŞİNİN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

23 Mart'tan beri tutuklu olan ve hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu İBB davasında dün ilk tutukluluk incelemesi yapıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabul edilmesinin üstünden 10 gün geçmesinin ardından yaptığı tutukluluk değerlendirmesinde, 105 kişinin ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.