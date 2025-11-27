İBB soruşturmasında dikkat çeken Tayfun Kahraman ayrıntısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma için hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianame, geçtiğimiz günlerde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle binlerce sayfalık fezlekeler ve ek klasörler de UYAP sistemine yüklenmeye başlandı. Dosyalardaki gizliliğin kalkmasıyla, henüz tensip zaptı hazırlanmayan ve duruşma tarihi verilmeyen İBB dosyasıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Emniyet tarafından dosyayla ilgili hazırlanan "Fezlekeli Tahkikat Evrakı'nın" ilk bölümünde yer alan 826 kişilik şüpheli listesinde, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman da yer aldı. Listenin 711. sırasında yer alan Kahraman'ın olduğu bölümün yanında Kahraman için "firar" yazılması ise dikkat çekti.

Ancak Kahraman’ın adı, bugüne kadar İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ve geçtiğimiz günlerde kabul edilen iddianamede yer almamıştı.

KAHRAMAN'DAN İKİNCİ BAŞVURU

2019 yılında İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak göreve başlayan Kahraman, 25 Nisan 2022’de Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “adil yargılanma hakkı ihlali” kararına rağmen Kahraman'ın tutukluluğu devam ettirilirken Kahraman, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla AYM'nin hakkında verdiği ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle ikinci kez AYM’ye başvurarak kararın uygulanması talebinde bulunduğunu duyurdu.