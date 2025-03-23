İmamoğlu tutuklanmasına Ali Mahir Başarır'dan ilk tepki! 'Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına " İmamoğlu'nun ellerine kelepçe vursanız da halkın kalbine kelepçe vuramazsınız!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İmamoğlu tutuklanmasına Ali Mahir Başarır'dan ilk tepki! 'Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 10:28

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

Başarır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'nun ellerine kelepçe vursanız da halkın kalbine kelepçe vuramazsınız!

Bu millet, sandıkta yenemediğiniz Ekrem İmamoğlu’nu yargı darbesiyle durdurmanıza izin vermeyecek!

Helal oylarla alınan bu koltuk, haram talimatla gasp edilemez!

Bu karar yok hükmündedir!

Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız!"


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Ali Mahir Başarır

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