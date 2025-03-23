Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı? Ekrem İmamoğlu neden tutuklandı? Ekrem İmamoğlu kaç yıl ceza aldı?

Yayınlanma: 23.03.2025 - 10:12

Güncelleme: 23.03.2025 - 10:15

19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Peki, Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı? Ekrem İmamoğlu kaç yıl ceza aldı?

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI MI?

Gözaltına alındıktan 4 gün sonra dün adliyeye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında savcılık tutuklama talep etti.

Ekrem İmamoğlu'nun "silahlı terör örgütüne yardım etme", "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlamalarıyla tutuklanması talep edildi.

KARAR AÇIKLANDI

İmamoğlu, yürütülen "MEDYA AŞ" soruşturması kapsamında tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İPA Başkanı Buğra Gökçe de tutuklandı.