İBB soruşturmasında skandallar bitmiyor: AKP’lilerin tanıdığı ‘gizli tanık’

İBB operasyonlarının dördüncü dalgası kapsamında gözaltına alınan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınlarından olan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın sorgusundaki ifadesinde çok çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı.

Buna göre Saltık’ın gözaltına alınmasına neden olan ‘gizli tanık ifadelerinden AKP’ye yakın isimlerin haberi varmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İBB iştirakleri KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt ve İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 kişi geçen hafta Cuma günü gözaltına alındı. Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 45 kişinin ifade verme işlemleri hala devam ediyor.

Gözaltına alınan isimlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresinden İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'tı. Saltık'ın Emniyetteki gözaltı sürecinde verdiği ifadeye Cumhuriyet ulaştı. Saltık'ın ifadesinin büyük bir kısmında ailesi ve İBB çalışanlarıyla yaptığı telefon konuşmaları ve para transferleri soruldu. Saltık'ın ifadesinde oldukça dikkat çeken başka bir detaya da rastlandı.

Saltık'a Facebook'un Messenger uygulaması üzerinden ulaşan ve Saltık’la daha önceden tanışan Sibel Eroğlu Özcan isimli bir kişinin, Saltık’a yönelik suçlamalarda bulunan bir gizli tanıktan bahsettiği ortaya çıktı. Buna göre Özcan Facebook üzerinden Saltık’a ulaşarak “Sizi de soruşturmaya alacaklarını duydum. Bilgi inanın bu kadar. Sizi özellikle sordum. Gizli tanık sizi de söylemiş” ifadelerini kullandı.

'ADI ÇIKMAMASI İÇİN TUTUKLANDI'

Sibel Eroğlu Özcan, konuşmaların devamında Saltık'a verdiği bilgilerde söz konusu gizli tanığın şu an İBB soruşturması kapsamında tutuklu olduğunu, söz konusu kişinin gizli tanık olarak 'adı çıkmaması' için tutuklandığını ve ilk mahkemede çıkacağını da yazdı. Özcan, Saltık'ın "Bu kişinin adını biliyor muyuz?" şeklindeki sorusuna "Adı kesinlikle saklı kalacak, söz verildi. Duyduğum bu. Söyleyemem söz verdim. Sizi özellikle sordum. Siz benden çok daha fazla şey biliyorsunuzdur" yanıtını verdi.

EKREM İMAMOĞLU İÇERDEN ÇIKAMAZ

Özcan, mesajlarının devamında Saltık'a söz konusu ifadeyi veren kişi için 'İçinizden biri' diye yazarken, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise "Eİ (Ekrem İmamoğlu) çıkamaz. Görüntüler var, ses kayıtları var. Bunu bilin" dedi.

MESAJLAR SALTIK'A SUÇLAMA KONUSU YAPILDI

Söz konusu mesajların Saltık'a suçlama konusu yapılması da dikkat çekti. Sorgu tutanağında, mesajlar için 'suça konu olabileceği değerlendirilen görüşmeler' ifadesinin kullanıldığı görülürken Saltık ise söz konusu konuşmalara yönelik şu cevabı verdi:

"Sosyal medyadan bana yazdı, çok yakınen tanıdığım birisi değil, bir arkadaşımın yanında gördüğüm birisidir. Yazdıklarımı okuduğunzda ihbar eden ve konuyu anlatan kendisi, ben sadece ona kimmiş beni ihbar eden diye sordum. Samimiyetinden şüphe ettim. Verdiğim cevaplar suç unsuru içermemektedir. Konuda bilgimin olmadığı verdiğim cevaplardan da anlaşılır. İBB yönetimine kin ve öfke duyduğunu anlıyorum"

DİAYDER DAVASINDA YARGILANMIŞTI

Saltık 2021 yılında ise Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) ile bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında yargılanmıştı. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen Saltık, PKK ile bağlantılı olduğu öne sürülen DİAYDER üyelerine sosyal yardım kartları vermekle suçlanmıştı. Saltık, söz konusu iddiaları reddetti ve yardım kartlarının dağıtımının belediyenin resmi prosedürleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Mahkeme, 22 Eylül 2023’te Saltık’ın kastının bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla beraatına karar verdi. Söz konusu dava, İBB’ye yönelik terör soruşturmaları kapsamında açılan davalardan biriydi.