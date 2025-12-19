İBB soruşturmasında tartışmalı tanık: 1,5 yıllık şoför 5 yıl sonra 'her şeyi' anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen ve çok sayıda kişinin tutuklu bulunduğu soruşturmaya ilişkin iddianame tamamlandı. İddianameye yönelik tartışmalar sürerken, 19 Mart operasyonundan yaklaşık bir ay önce ifade veren bir tanığın durumu dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 14 Şubat 2025 tarihinde ifade veren tanık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yöneticilerinin bazı iş insanlarıyla "gizli toplantı" yaptıklarını iddia etti. İhbarı yapan kişi, İBB'ye 2019 seçimlerinden hemen sonra memur olarak alınan bir şoför.

1,5 YIL ÇALIŞTI, 5 YIL SONRA ANLATTI

İddianamede "tanık" olarak yer alan Orhan Cevahiroğlu, İBB'nin şirketlerinden Kültür A.Ş'nin 2019-2020 yıllarında Genel Müdürlüğünü yapan Serdal Taşkın'ın makam şoförüydü. Taşkın, Ağustos 2020'de emekli olarak belediyeden ayrıldı. Bir başka ifadeyle, Cevahiroğlu'nun makam şoförlüğü yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Ortaya çıkan ayrıntılardan biri, toplantı yapanların ve toplantı sırasında bina dışında bekleyen makam şoförlerinin, toplantılarda nelerin konuşulduğunu detaylarıyla bildiği yönündeki iddia.

HERKESİN BİLDİĞİ "GİZLİ" TOPLANTI

Orhan Cevahiroğlu, 19 Mart operasyonundan önce, 14 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinden hemen sonra Kültür A.Ş.'ye sözleşmeli memur olarak girdiğini belirtti. Cevahiroğlu ifadesinde şu iddialarda bulundu: "Serdal Taşkın; Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Murat Ongun, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Necati Özkan, Fatih Keleş isimli şahıslarla haftada en az 2 gün bir araya gelip Beylikdüzü Mado'da toplanırlardı. Mado'nun (Beylikdüzü) alt katında yer alan, halka kapalı olan bir odası vardı, burada toplanırlardı."

İSİMLERİ GEÇENLER İDDİAYI REDDETTİ

Adı geçen kişilerden Serdal Taşkın, Beylikdüzü'nde oturduğu için Mado'ya gittiğini ancak gizli bir toplantıya katılmadığını söyledi. Necati Özkan ise Beylikdüzü'nde Mado'nun nerede olduğunu bile bilmediğini ifade etti. Murat Ongun da emniyet ifadesinde, "İddianın aksine, adı geçen şahıslar ile yine ismi geçen iş yerinde hiçbir şekilde bir araya gelmedim. İddialar asılsızdır, tümüyle reddederim" dedi.

Orhan Cevahiroğlu ifadesinde, kendisinin toplantıya katılan Hüseyin Köksal'ın makam şoförü Servet Yıldırım ile birlikte dışarıda beklediklerini, "gizli" toplantıların genellikle gece 23:00 ile 01:00 arasında yapıldığını belirterek şunları söyledi: "Toplantı sonrası konuşmalardan anladığım kadarıyla bu toplantılarda açık hava reklamlarıyla ilgili iş, ihale ve gayrı meşru hususlar konuşulurdu."

"ELLERİNDE PARA DOLU ÇANTA ÇIKARLARDI"

Şoför Cevahiroğlu, ifadesine kendi yorumunu da ekledi: "Toplantı sonrası Murat Ongun ve Serdal Taşkın'ın ellerinde içinde para olduğunu düşündüğüm çantalarla çıkarlardı."

Cevahiroğlu ifadesinde patronu Taşkın'a özel bir bölüm de ayırdı: "Bazen de şahsi paraları olarak belirttiği bir kısım paraları, ailem dövizci ve kuyumcu olduğundan dolayı ve Kapalıçarşı'da bir çevrem olduğundan dolayı kur pazarlığı yaparak kendisine döviz ve altın alımlarında yardımcı oluyordum."

OTOPARKTA BEKLERKEN İHALELERİ ÇÖZDÜ

Otoparkta araçta beklerken, sanki "gizli" toplantıya bizzat katılmış gibi ifade veren şoför Cevahiroğlu şu sözleri ise dikkat çekti: "Benim gördüğüm kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Murat Ongun ve Serdal Taşkın'ın organizesinde yukarıda saydığım isimler aracılığıyla bu usulsüz ihale ve komisyonculuk işleri yapılmaktadır. Ben de bunların birçoğuna Serdal Taşkın'ın özel şoförü olduğumdan ve protokolde görevim olduğundan şahit oldum."

Cevahiroğlu ifadesini şöyle tamamladı: "Benim bugüne kadar boğazımdan haram lokma geçmemiştir. Devletime yardımcı olmak adına bu bilgileri sayın savcılığınıza veriyorum. Ekleyeceğim başka bir husus yoktur."

İDDİANAMEDE ADI EN ÇOK GEÇEN İKİNCİ ŞOFÖR

İBB iddianamesinde toplam 15 şoförün adı geçiyor. Bu şoförler genellikle belediye bürokratlarının veya iş insanlarının makam şoförleri. İddianamede en çok adı geçen şoför, iş insanı Hüseyin Köksal'ın makam şoförü Servet Yıldırım. Yıldırım'ın adı 206 kez tekrarlanırken, Orhan Cevahiroğlu'nun adı 133 kez geçiyor. Ancak Cevahiroğlu, iddianamede "tanık" sıfatıyla yer alan tek şoför. 11 şoför "şüpheli" sıfatıyla iddianamede bulunurken, 3 şoförün ise sadece ismi geçiyor.