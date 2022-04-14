İBB Sözcüsü Murat Ongun: Devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB'nin söylediğini teyit etti

14 Nisan 2022 Perşembe, 23:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB’ye ‘terör’ teftişlerin tamamlandığını, ‘doğruları İBB’nin söylediğini’ duyurdu.

İktidar bir süredir CHP’li İBB’nin kadrosunda ‘terörle ilişkili’ kişilerin bulunduğunu öne sürüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu iddiayı dile getirmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye teftiş başlatılmıştı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabında “Hatırlatma Duyurusu” başlığı altında paylaşım yaptı. Ongun, “Aylarca ‘İBB'de 45 bin kişi işe aldılar’ dediler. Ama birkaç aydır hiç sesleri çıkmıyor! Neden? Çünkü devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB'nin söylediğini teyit etti. Özür dilemeyecekleri için kamuoyu bilsin istedik" dedi.



İBB sözcüsü, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:

Hatırlatma duyurusu: Aylarca ‘İBB’de 45 bin kişi işe aldılar’ dediler. Ama birkaç aydır hiç sesleri çıkmıyor! Neden? Çünkü devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB’nin söylediğini teyit etti. Özür dilemeyecekleri için kamuoyu bilsin istedik.

Hatırlatma Duyurusu: Aylarca “İBB’de 45 bin kişi işe aldılar” dediler. Ama birkaç aydır hiç sesleri çıkmıyor!



Neden?



Çünkü devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB’nin söylediğini teyit etti. Özür dilemeyecekleri için kamuoyu bilsin istedik. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 14, 2022

NE OLMUŞTU?

İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, 10 Aralık 2021’de ‘İBB’ye alınan 557 kişinin terörden kaydı olduğunu’ iddia etmişti.

Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında ’33 bin personel alımı yapıldığını, bunun 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu’ iddia etmişti.