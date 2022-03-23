İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan UKOME'nin zam kararına sert tepki: 'Tek amaç İBB'yi ve İETT'yi batırmak'

23 Mart 2022 Çarşamba, 17:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşıma ek zam gündemiyle toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Daire Başkanlığı'nın, 25 yaş üstü öğrencilere yönelik İstanbulkart düzenlemesi teklifi reddedilirken toplu ulaşımda yüzde 50 ve servis ücretlerinde de yüzde 40 zam talebi kabul edilmedi.

Cumhuriyet’ten Gülben Dikmen'e konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun reddedilen zam talebine ilişkin "İstanbul hazımsızlığının yeni bir göstergesi" dedi.

"TEK AMAÇ İBB'Yİ VE İETT'Yİ BATIRMAK"

Kararın tek amacının İBB'yi ve İETT'yi batırmak olduğunu söyleyen Murat Ongun, "5 bin yeni taksiye ret veren arkadaşlar buna da ret veriyor. Akaryakıta gelen zamlar zaten ortada. Maliyetleri bilet fiyatları üzerinden düşünmeyin. Çünkü ücretsiz kullananlar var. Şu an bir tane yolcu geliri 2.5 lira. Bu rakam toplu taşımanın akaryakatına yetmiyor. O yüzden bu zammın yapılması gerekiyordu. Ama bu arkadaşlar her zaman olduğu gibi buraya taş koydular" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL HAZIMSIZLIĞININ YENİ BİR GÖSTERGESİ"

İstanbul hariç diğer tüm büyükşehir belediyelerinin zam teklifinin kabul edildiğini vurgulayan Ongun, "İster CHP'li ister AKP'li olsun tüm büyükşehirlerde UKOME'lerden ulaşıma zam kararı çıktı. Bir tek İstanbul'a çıkmadı. Bu da İstanbul hazımsızlığının yeni bir göstergesi" dedi.

Ongun şöyle devam etti:

"İstanbul'daki toplu taşıma kararını verecek organ UKOME. Bir dahaki ay yine gündeme getiririz. İETT, her gün zarar yazıyor. Ortada bir sorun var. Biz geçen yıl İBB olarak İETT'yi 3 milyar lira sübvanse ettik. Bu yılki rakam 10 milyar lira. Yani yatırım yapabileceğimiz 10 milyar lirayı toplu taşıma hizmetleri aksamasın diye toplu taşımaya aktarmak zorunda kalıyoruz. Çok ciddi bir rakam bu."