İBB Sözcüsü Ongun sosyal medyadan paylaştı ve 'ciddiyetle uyarırız' dedi

11 Mart 2022 Cuma, 17:15

İstanbul’da kar yağışı etkisini gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yurttaşlara ‘trafiğe çıkmayın’ uyarısı geldi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, “İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı birden başlayıp çok kısa sürede 15/20 cm kalınlığa ulaşabilecek şekilde yeri tutma özelliğine sahip. Bu yüzden tüm İstanbulluları geçici hava açılmalarına aldırmamaları, araçla trafiğe çıkmamaları konusunda ciddiyetle uyarırız” ifadelerini kullandı.

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı birden başlayıp çok kısa sürede 15/20 cm kalınlığa ulaşabilecek şekilde yeri tutma özelliğine sahip. Bu yüzden tüm İstanbulluları geçici hava açılmalarına aldırmamaları, araçla trafiğe çıkmamaları konusunda ciddiyetle uyarırız. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 11, 2022

İMAMOĞLU DA UYARMIŞTI

Bu konuda sık sık uyarılarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul’da en yoğun kar yağışının cumartesi günü beklendiğini duyurarak, “Cumartesi için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın. Evinizde kalın. Araç kullanmayın, toplu taşıma kullanın” uyarılarında bulunmuştu.