Ekrem İmamoğlu, yargı kararını anımsattı, Gürpınar Stadı’yla ilgili yaşananları anlattı

16 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İSKİ’nin, Büyükçekmece’de “Altyapı İnşaatı Temel Altma Töreni”ne katıldı. Burada konuşan İmamoğlu, AKP’nin ülkeyi “iktidar-muhalefet” ayrımıyla yönettiğini söyleyerek “Bunun çok acı örneklerini yaşıyoruz. Esas zararı milletimiz görüyor” dedi. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Gürpınar Stadı’yla ilgili yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

"ŞİKÂYET EDİYORUM"

“O dönem stadı istedik. Dediler ki ‘Burası Büyükşehir Belediyesi’nin.’ Kazandık seçimi, bu sefer de ‘Burası Milli Emlak’ın. Büyükşehir’e vermeyiz’ dediler. Mahkemeye verdik, kazandık. Milli Emlak Genel Müdürü’nü arıyorum, iki defa. Hâlâ cevap verecekler. Teslim etmemek için mahkeme kararını bile uygulayamıyorlar. Konuyu iki hafta önce İstanbul Valisi’ne aktardım. ‘Milli Emlak Müdürü, burayı İBB’ye niye teslim etmez?’ dedim. Şimdi halkın huzurunda şikâyet ediyorum. Gürpınar Stadı’nda bir avuç insanın birtakım eylemlerde bulunması yerine spor okullarının faaliyette bulunması için hukukun verdiği yetkiyle burayı teslim almamıza hangi duyguyla engel oluyorsunuz? İstanbul Valisi’ne, Şehircilik Bakanlığı’na şikâyet ediyorum. Bu yanlışı düzeltin.” İmamoğlu, “Biz, gidip Ankara’yı da teslim alacağız. Bu başka düzelmez. İktidar değişmeden, bu işler düzelmez” dedi.

KAHRAMAN İÇİN SİLİVRİ’DE

İBB Başkanı İmamoğlu, Gezi Davası’nda 18 yıl hapis cezası alan “Uzun yıllara dayanan dostluğumuz var” dediği İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

İBB’DEN HALKA UCUZ YEMEK

İmamoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan “Kent Lokantaları”nın ilki yarın Fatih Çapa’da açılacak. Burada 29 TL’ye sağlıklı yemek sunulacak. İBB’nin hedefi günde 500 kişiye ulaşmak.