Gaziantep’teki kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver'den geriye bu kareler kaldı...

Gaziantep Valisi Davut Gül, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Otobüs kaza yapıyor. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor.

Kaza yapan otobüs kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. İlk belirlemelere 15 vatandaşımız vefat etti. Şu an müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.