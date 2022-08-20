Gaziantep’teki kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver'den geriye bu kareler kaldı...

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:56
<p>Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.</p> <p>Kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri <strong>Muhammed Abdulkadir Esen</strong> ile<strong> Umut Yakup Tanrıöver</strong>'den geriye bu kareler kaldı...</p>

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'den geriye bu kareler kaldı...

<p>Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.</p>

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

<p>Başka bir habere giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti. </p>

Başka bir habere giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti. 

<p>2 gazeteciden geriye bu kareler kaldı.</p>

2 gazeteciden geriye bu kareler kaldı.

<p>2 gazeteciden geriye bu görüntüler kaldı...</p>

2 gazeteciden geriye bu görüntüler kaldı...

<p><strong>Gaziantep Valisi Davut Gül,</strong> kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "<em><strong>Otobüs kaza yapıyor. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. </strong></em></p> <p><em><strong>Kaza yapan otobüs kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. İlk belirlemelere 15 vatandaşımız vefat etti. Şu an müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Milletimizin başı sağ olsun</strong></em>" dedi.</p>

Gaziantep Valisi Davut Gül, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Otobüs kaza yapıyor. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor.

Kaza yapan otobüs kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. İlk belirlemelere 15 vatandaşımız vefat etti. Şu an müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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